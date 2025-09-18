Godoy Cruz vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 16:45 (hora Argentina), Instituto visita a Godoy Cruz en el estadio la Bodega, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura.
Así llegan Godoy Cruz y Instituto
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura
Godoy Cruz viene de empatar ante Barracas Central por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 9 goles marcados y 6 en el arco rival.
Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura
Instituto viene de vencer a Argentinos Juniors en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 derrotas y 2 empates. Además, marcó un total de 3 goles y 6 le han convertido.
En los últimos 3 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.
El encargado de impartir justicia en el partido será Jorge Baliño.
Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 10: vs San Lorenzo: 27 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 10: vs Lanús: 28 de septiembre - 20:15 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Godoy Cruz e Instituto, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas