Belgrano vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

El próximo jueves 29 de enero, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Tigre visita a Belgrano en el estadio Gigante de Alberdi, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del Apertura.

Así llegan Belgrano y Tigre

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Belgrano ganó su último duelo ante Rosario Central por 2 a 1.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre viene de vencer a Estudiantes (RC) en casa por 2 a 0.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0.





Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura

Fecha 3: vs Argentinos Juniors: 2 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Banfield: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura

Fecha 3: vs Racing Club: 2 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs River Plate: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Aldosivi: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Barracas Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Belgrano y Tigre, según país