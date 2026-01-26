Belgrano vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

El próximo jueves 29 de enero, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Tigre visita a Belgrano en el estadio Gigante de Alberdi, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del Apertura.
Así llegan Belgrano y Tigre
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura
Belgrano ganó su último duelo ante Rosario Central por 2 a 1.
Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura
Tigre viene de vencer a Estudiantes (RC) en casa por 2 a 0.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0.
Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 3: vs Argentinos Juniors: 2 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Banfield: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 3: vs Racing Club: 2 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs River Plate: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Aldosivi: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Barracas Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Belgrano y Tigre, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
- Colombia y Perú: 17:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
- Venezuela: 18:15 horas