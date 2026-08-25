La dura confesión de Ángel Di María tras su doblete: "Juego con dolor"

El futbolista Ángel Di María protagonizó una jornada cargada de emoción y desahogo tras convertir un doblete decisivo para sellar el empate de Rosario Central en el último partido de la Liga Profesional. En declaraciones televisivas emitidas en el programa F12 de ESPN, el experimentado atacante no ocultó sus sentimientos al finalizar el encuentro y explicó en detalle los motivos detrás de las lágrimas que se observaron durante el festejo de su segundo tanto personal.

Con la sinceridad que lo caracteriza, el delantero analizó el desarrollo del partido y lamentó las dificultades que debieron sobrellevar durante los noventa minutos frente a un rival que aprovechó al máximo sus aproximaciones al área: "Hicimos todo para sacar los tres puntos, no pudimos. Yo creo que desde el primer minuto lo intentamos siempre", expresó en el inicio de su testimonio.

El trámite del cotejo presentó momentos críticos para el conjunto, especialmente tras recibir dos anotaciones consecutivas. En ese sentido, Di María relató el impacto anímico de esos pasajes: "Ellos tuvieron esas dos situaciones, hicieron los dos goles y nada, eso nos termina de matar porque bueno, en el segundo tiempo cuando nos hacen el segundo como que todo lo que habíamos hablado se nos fue todo". Sin embargo, valoró la reacción final para alcanzar la igualdad: "Después al final lo pudimos empatar, tuvimos muchas ocasiones para convertir, no pudimos, pero bueno, creo que nos llevamos un punto importante también".

La revelación sobre la lesión

Más allá del balance futbolístico, el momento más significativo de la entrevista llegó cuando fue consultado de manera directa sobre su visible emoción tras anotar. Lejos de esquivar la pregunta, el atacante confesó que se encuentra compitiendo con un problema físico complejo que arrastra desde el semestre anterior: una pubalgia.

Al responder sobre qué generó sus lágrimas en la celebración, Di María detalló el esfuerzo invisible que realiza a diario: "Sí, porque la verdad que uno lucha muchas cosas y uno trabaja para poder hacer lo mejor posible. A veces que la gente no sabe si uno tiene alguna lesión, si está con algún problema, si está con alguna molestia y uno juega igual, intenta, le mete, le mete".

En esa misma línea, el futbolista profundizó sobre el cuadro de salud que padece y la constancia que demanda el tratamiento: "Ya llevo hace bastante que bueno, muchos ya lo estuvieron diciendo lo de la pubalgia, llevo hace bastante con esto del semestre pasado. Me está costando, lo estoy trabajando constantemente, pero bueno, no es fácil".

Asimismo, remarcó lo prolongado y difícil que resulta dejar atrás este tipo de dolencias musculares: "Hay gente que le cuesta cinco años, cuatro años, tres años que se le vaya y bueno, yo estoy jugando con un poco de dolor, pero intento hacer lo mejor posible siempre y nada, es así".

La vigencia a los 38 años y el presente del club

Di María también reflexionó sobre el desafío que implica mantenerse en el máximo nivel competitivo con el paso del tiempo y la exigencia de cada partido: "Estoy acá para sumar, para hacer lo mejor posible, intento que no se note que tengo 38, aunque a veces cueste un poco", manifestó con humildad respecto a su entrega física y su rol dentro del plantel.

Para concluir, el atacante destacó la evolución colectiva y la satisfacción por el rumbo que atraviesa la institución: "Creo que lo importante es que estamos haciendo las cosas bien, que Central sigue creciendo, que en todo sentido las cosas van bien y eso es algo muy lindo para todos nosotros".