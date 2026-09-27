La anécdota de su vida: un hincha le dijo a Lodico como tenía que pegarle antes del gol de Racing vs Boca

El gol de Gastón Lodico frente a Boca en Rosario tuvo un momento especial: en la televisión se pudo ver como un hincha le decía al jugador albiceleste que tenía que "tirar cerrado, cerradito" el centro frente a Leandro Brey. Así fue como Lodico lo hizo para anotar el 1-0 parcial frente a Boca y esta imagen seguro se viralizará igual que el personaje que, seguramente, aparecerá en las próximas horas.







Lo cierto es que al minuto 19 del PT, Lodico probó de derecha y le clavó un golazo olímpico a Boca. Seguramente el propio jugador de Racing no escuchó al hincha porque existe un acrílico entre los hinchas y los futbolistas, pero eso no quita que el hincha haya encontrado la gran anécdota de su vida después de que ese "consejo" le haya sevido a Racing para meter un golazo.

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