América recupera liderato en torneo mexicano con goleada ante Atlético de San Luis

América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, recuperó el ‌domingo el liderato ‌general del torneo Apertura tras golear por 3-0 al Atlético de San Luis en la cuarta jornada.

Las "Águilas" del América, que marchan invictas con tres triunfos y un empate, registran 10 puntos en lo más alto de la tabla general, rebasando ​al Monterrey y ⁠Atlas, que el sábado llegaron a nueve unidades ‌con sus victorias.

En el partido, disputado ⁠en el estadio Azteca de ⁠Ciudad de México, América se adelantó a los 25 minutos con un colocado disparo del brasileño Raphael ⁠Veiga desde fuera del área.

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Atlético de San ​Luis estuvo cerca de empatar en ‌tiempo de reposición de ‌la primera parte con un potente zurdazo de ⁠David Rodríguez que pegó en el travesaño tras un leve desvío del portero Fernando Tapia.

El equipo visitante se quedó con un hombre menos ​en el ‌inicio de la segunda parte cuando el defensor brasileño Robson Alves De Barros vio la tarjeta amarilla por segunda ocasión tras cometer falta al delantero Henry Martín a ⁠los 47 minutos.

América aumentó su ventaja a los 51 minutos por conducto del colombiano Óscar Perea, quien definió de zurda en el área tras centro enviado desde el sector derecho por Diego Arriaga, quien cinco minutos después, estrelló su disparo en el poste ‌derecho.

El dominio del América continuó y marcó el tercer gol a los 66 minutos cuando Arriaga definió con un disparo raso desde fuera del área.

En otro partido del domingo, Pumas UNAM y Querétaro empataron ‌sin goles.

Más tarde, Guadalajara visitará a Santos Laguna, y Tijuana jugará ante el vigente campeón Cruz Azul.

La jornada ‌se completará el ⁠lunes cuando Necaxa enfrente a León y Pachuca juegue ante Puebla.

El sábado, Monterrey ​goleó 6-1 a Bravos de Ciudad Juárez, Atlas venció 2-1 a Tigres UANL, mientras que Atlante y Monterrey empataron sin goles.

Con información de Reuters