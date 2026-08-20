Alonso no da muchas pistas sobre el futuro de Enzo Fernández en el Chelsea

FOTO DE ARCHIVO: Enzo Fernández, del Chelsea, celebra el primer gol de su equipo ante Liverpool con Wesley Fofana

El ​entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, dijo que Enzo Fernández se está preparando bien para el partido ‌inaugural de la Premier ‌League, el lunes en Fulham, pero no llegó a confirmar si el centrocampista argentino le había comunicado que quería quedarse, en medio de los rumores sobre su posible traspaso.

Medios británicos informaron que el Chelsea había dado al Manchester City de plazo hasta el 14 de agosto para ​ofertar 120 millones ⁠de libras (163,52 millones de dólares) por Fernández, quien llegó ‌procedente del Benfica en enero de 2023 ⁠con un contrato de ocho ⁠años y medio por una cifra que, en aquel momento, supuso un récord británico de 106,8 millones de libras.

Alonso, que ⁠dejó el Real Madrid en enero tras solo ​siete meses al frente del equipo, tiene ‌la misión de revitalizar el ‌Chelsea tras una temporada turbulenta y sin títulos, en ⁠la que el club del oeste de Londres terminó décimo en la Premier League.

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Cuando se le preguntó si Fernández seguiría siendo jugador del Chelsea cuando se cierre ​el mercado ‌de fichajes el 1 de septiembre, Alonso dijo a periodistas el jueves: "Enzo es jugador del Chelsea. Es un jugador de primerísimo nivel".

"Está entrenando muy bien desde que se incorporó al equipo hace ⁠10 días, muy integrado. Estamos contentos con él y se está preparando para el lunes".

Cuando se le preguntó si el ganador del Mundial 2022 le había dicho que quería quedarse, Alonso eludió la pregunta.

"Está entrenando muy bien, tiene buena actitud y eso es lo que queremos. Está dando lo mejor ‌de sí mismo para prepararse para el inicio de la Premier League".

El primer partido de Alonso al frente de los Blues en la Premier League le enfrentará a su antiguo compañero y amigo Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador del ‌Fulham.

Arbeloa había sustituido a Alonso como entrenador del Madrid antes de que el club español nombrara a José Mourinho en junio.

"Podemos ‌tener una relación, ⁠pero una vez que estemos en el campo, nada de amigos, nada de pasado, solo ​los 90 minutos en los que luchamos por cada club", dijo Alonso.

(1 dólar = 0,7338 libras)

Con información de Reuters