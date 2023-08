El fuerte anuncio de Manchester United sobre Garnacho: "Han sido advertidos"

Manchester United hizo un fuerte anuncio sobre Alejandro Garnacho, el extremo de la Selección Argentina, para el debut en la Premier League ante Wolverhampton.

Manchester United hizo un fuerte anuncio con relación a Alejandro Garnacho a través de sus redes sociales. El club inglés destacó al extremo de la Selección Argentina en la previa al debut en la Premier League 2023-2024, en el que recibirá a Wolverhampton en el estadio de Old Trafford. Se abre un nuevo ciclo para el juvenil en los "Diablos Rojos" de Eric ten-Hag.

En la antesala al partido, la institución británica publicó en Instagram un video de un golazo del delantero de 19 años. Y así lo describió para sus casi 63 millones de seguidores: "Previamente en United vs. Wolves… Usuarios de auriculares: han sido advertidos". En la grabación se puede escuchar el sonido del grito de gol de los hinchas con el clásico "¡yes!" de los ingleses desde las tribunas. Es más: en los comentarios, muchos fanáticos pidieron que le den la histórica camiseta número 7 a "Garna", aunque finalmente será para el reciente refuerzo Mason Mount.

Dos horas más tarde, Manchester United confirmó en Twitter que Garnacho será titular en la presentación del equipo en la Premier League. Luego de la olvidable campaña en el certamen anterior, ahora Ten Hag dispuso que la formación esté conformada por André Onana; Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Bruno Fernandes; Mount, Garnacho, Antony; y Marcus Rashford.

Garnacho, titular en Manchester United vs. Wolverhampton.

Garnacho confirmó que jugará definitivamente en la Selección Argentina y elogió a Lionel Messi

Con relación a su preferencia por la camiseta albiceleste pese a haber nacido en España, el ex Atlético de Madrid consideró que se trata de "una Selección muy grande, una oportunidad muy buena" y reconoció: "Mi familia está muy contenta". Más allá de que reglamentariamente todavía no "aseguró" su permanencia con la remera nacional a futuro, el propio futbolista despejó cualquier tipo de duda con su testimonio en TyC Sports: "No hace falta jugar tres partidos, si no los juego ahora ya se dará...".

Acerca de la adaptación al grupo campeón del mundo, sostuvo: "Los compañeros, bastante bien conmigo, animando, apoyándome". Y en el cierre alabó al capitán, quien lo recibió muy buen y colaboró para que se se sintiera como uno más en la intimidad: "Con Messi no hablé mucho, lo vi en la tele toda mi vida, y ahora tenerlo acá es increíble...".

Las estadísticas de Garnacho en Manchester United