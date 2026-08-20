Alcaraz confirma su regreso para el Abierto de EEUU tras cuatro meses de baja por lesión

​Carlos Alcaraz volverá al tenis competitivo en el Abierto de Estados ‌Unidos, poniendo fin ‌a una ausencia de más de cuatro meses provocada por una lesión en la muñeca, con el objetivo de defender su título en Nueva York.

El siete veces campeón de ​torneos de ⁠Grand Slam confirmó el jueves ‌que participará en el campeonato, ⁠que se celebrará ⁠del 30 de agosto al 13 de septiembre, tras retirarse del Abierto de ⁠Barcelona en abril y perderse Roland ​Garros, Wimbledon y los ‌torneos norteamericanos sobre ‌pista dura de Toronto y Cincinnati.

Alcaraz ⁠había fijado inicialmente Cincinnati —donde ganó el año pasado— como objetivo para su regreso, pero optó por ​dar más ‌tiempo a su muñeca para recuperarse. Ha ido aumentando de forma gradual su carga de trabajo en las últimas semanas ⁠y ha entrenado con el danés Holger Rune en Murcia, poniendo una mayor intensidad.

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Su regreso también fue anunciado al estilo futbolístico por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano en Instagram, quien ‌publicó "¡Allá vamos!" junto con la confirmación de que Alcaraz volvería al Abierto de Estados Unidos.

Nueva York tiene un significado especial para Alcaraz. Ganó su ‌primer título de Grand Slam en Flushing Meadows en 2022, convirtiéndose en el ‌jugador más ⁠joven en alcanzar el número uno del mundo en la ​clasificación de la ATP.

Con información de Reuters