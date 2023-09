Estremecedor: el terrible accidente de un piloto británico en moto en plena competencia

Un piloto británico sufrió un brutal accidente en moto durante una competencia que le provocó distintas fracturas. De quién se trata y cómo está el deportista.

Un piloto británico de motociclismo tuvo un terrible accidente en plena competencia y preocupó al mundo de dicho deporte. Al ser considerado como una de las grandes figuras en la disciplina a nivel mundial, la noticia de su brutal choque conmocionó a todos los fanáticos que dijeron presente en el lugar donde se desarrolló la carrera y a sus propios seguidores. Para su suerte, se encuentra fuera de peligro pero sufrió distintas fracturas en todo el cuerpo.

Se trata del inglés Charles Wright, quien buscaba la clasificación a los playoffs de la Ekstraliga de Speedway de Polonia corriendo junto a sus colegas Artem Laguna, Patryck Dudek y Krzysztof Jarmuz. Sin embargo, a los pocos segundos del inicio de la carrera, el inglés rozó una de las ruedas de un rival y perdió el equilibrio. Al no poder controlar su moto, Wright impactó contra las barreras de contención pero la situación no terminó nada bien y las imágenes del golpe son estremecedoras.

El piloto de 34 años está internado en un hospital de Polonia y se recupera, aunque en el parte médico más reciente aseguraron que tiene "poca movilidad". Es que, entre otras cosas, el británico sufrió fractura de columna, costillas y clavículas, por lo que ya lo operaron en el nosocomio al que lo trasladaron instantes después del accidente. Si bien ya no corre riesgo de muerte, lo sucedido en pleno circuito sí generó muchísima preocupación entre sus allegados.

En cuanto al despiste en la British Speedway, su motocicleta tocó sin intención la rueda trasera de un rival (Dudek) y esto derivó en el terrible choque que casi termina con su vida. Por supuesto, para regresar a las pistas tendrá que esperar un tiempo más hasta su recuperación debido al fuerte impacto que recibió. Claro que, Wright tampoco logró la clasificación a la mencionada competencia.

TC: un histórico expiloto sorprendió a todos y vuelve al automovilismo

Un histórico expiloto del automovilismo a nivel nacional volverá al Turismo Carretera y sorprendió a más de uno. Si bien dejó la categoría en 2009, Marcos Di Palma reapareció en algunas ocasiones como invitado y esta vez, en la provincia de San Luis, no será la excepción. Claro que, la noticia sobre su vuelta no pasó para nada desapercibida en el mundo de este deporte en el que el protagonista participó de casi 200 carreras a lo largo de su vida.

Si bien todavía no trascendieron detalles de lo que "Marquitos" hará una vez que salga con su auto, todo indica que no faltará el famoso trompo para que los puntanos enloquezcan. De esta manera, el oriundo de Arrecifes no participará de la carrera en cuestión, pero sí estará en el evento y brindará un espectáculo. Cabe destacar, que la última vez que corrió de manera profesional en la categoría fue en diciembre del 2009 y logró 26 podios, en los que acumuló 11 triunfos.