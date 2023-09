TC: un histórico expiloto sorprendió a todos y vuelve al automovilismo

Un expiloto histórico de nuestro país volverá al automovilismo y participará de la próxima carrera del Turismo Carretera en nuestro país. De quién se trata.

Un histórico expiloto del automovilismo a nivel nacional volverá al Turismo Carretera y sorprendió a más de uno. Si bien dejó la categoría en 2009, reapareció en algunas ocasiones como invitado y esta vez, en la provincia de San Luis, no será la excepción. Claro que, la noticia sobre su vuelta no pasó para nada desapercibida en el mundo de este deporte en el que el protagonista participó de casi 200 carreras a lo largo de su vida.

El Autódromo Rosendo Hernández será el escenario donde Marcos Di Palma se subirá nuevamente a un auto como en sus mejores épocas para demostrar lo que tantos fanáticos disfrutaron cuando competía. Claro que, esta vez estará lejos de pelear por los puntos en el marco de la fecha 7 del campeonato a pesar de que se lucirá con su icónico Chevrolet. El "Loco" se limitará a mostrarle al público presente un verdadero show en la pista.

Si bien todavía no trascendieron detalles de lo que "Marquitos" hará una vez que salga con su auto, todo indica que no faltará el famoso trompo para que los puntanos enloquezcan. De esta manera, el oriundo de Arrecifes no participará de la carrera en cuestión, pero sí estará en el evento y brindará un espectáculo. Cabe destacar, que la última vez que corrió de manera profesional en la categoría fue en diciembre del 2009 y logró 26 podios, en los que acumuló 11 triunfos.

En 2012 y 2013, Di Palma compitió junto a su hermano José Luis en el Rally Dakar y en 2017 encaminó su carrera a la política como diputado de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Hasta ese momento, el "Loco" también participó en Top Race y nunca dejó de lado su pasión. Este domingo 17 de septiembre en San Luis tendrá la oportunidad de demostrar nuevamente su potencial en una pista y lo hará ante el gran marco de público que se espera en el mencionado autódromo.

Agustin Canapino recibió una gran noticia sobre su futuro en la Indy Car

Agustín Canapino logró una gran suma de dinero que es clave para sus expectativas de mantenerse en la IndyCar para el año que viene. Lo hizo tras haber llegado en la posición 14 en el autódromo de Laguna Seca, aunque en realidad podría haber sido más alta. El piloto arrecifeño llegó a ocupar provisoriamente la tercera posición, cuando promediaba la competencia, situándose por detrás del español Alex Palou (Dallara-Honda) y del mexicano Pato O'Ward (Dallara-Chevrolet).

No obstante, hubo un retraso en la parada en los boxes por la cual tuvo que retrasarse. De esta forma, si bien llegó a estar en el tercer lugar, lo cierto es que llegó en la decimocuarta posición y obtuvo un cheque de 910 mil dólares en el marco del programa "Leaders Circle", que distingue a los que se ubicaron en los 22 primeros lugares del torneo.