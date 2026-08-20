Abierto de tenis EEUU anuncia una bolsa de premios récord de 108 millones de dólares

​El Abierto de Estados Unidos de tenis anunció el jueves ‌que repartirá 108 ‌millones de dólares en premios el último Grand Slam de este año, lo que supone la mayor bolsa de la historia del tenis y un aumento ​del 20% respecto ⁠al total repartido el año ‌pasado.

Los campeones de individuales ⁠masculino y femenino ⁠de este torneo, que se celebrará en Nueva York del 23 de ⁠agosto al 13 de ​septiembre, ganarán 5,5 millones ‌de dólares cada ‌uno, lo que supone un ⁠aumento del 10% respecto al año pasado y es la mayor recompensa de la historia de ​un ‌Grand Slam para un campeón de individuales del cuadro principal.

El paquete de remuneración también incluye lo que, según ⁠los organizadores del torneo, supone un récord de Grand Slam en cuanto a premios de primera ronda, que este año aumentarán un 27% a los 140.000 dólares.

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La estructura de ‌premios se dio a conocer poco después de que los cuatro torneos más importantes del tenis anunciaran la creación de un Consejo ‌de Jugadores del Grand Slam, cuyo objetivo es dar voz a los ‌jugadores ⁠en una serie de asuntos, como los premios en ​dinero.

Con información de Reuters