Rafael Nadal propuso una serie de cambios que podrían revolucionar el tenis, con críticas a los Masters1000 y una modificación en el sistema del ranking.

Rafael Nadal ya no compite, pero su voz sigue pesando en el tenis. En una entrevista con AP News, el español propuso tres cambios para proteger a los jugadores: un ranking que cuente los últimos dos años, un calendario menos exigente y menos partidos en canchas rápidas.

{{{htmlAmp}}}

El manacorí señaló los problemas que, según él, más castigan a los tenistas. Estas son sus ideas:

Un ranking basado en los últimos 24 meses, en lugar de los 12 actuales.

Una revisión del calendario, con críticas a los Masters 1000 de dos semanas.

Menos actividad en las canchas duras, por el daño que provocan en el cuerpo.

Un ranking de dos años en lugar de uno

Hoy la ATP y la WTA calculan el ranking con los puntos que cada jugador sumó en las últimas 52 semanas. Nadal cree que ese sistema empuja a los tenistas a jugar de más. "Propongo implementar un sistema de clasificación basado en los resultados de los dos últimos años, en lugar de solo uno", expresó.

Para el español, el cambio tendría un beneficio directo para la salud de los jugadores: "Daría a los jugadores un poco más de libertad para tomar mejores decisiones. Cuando te lesionas, dispones de más tiempo para recuperarte sin que tu posición en el ranking se desplome rápidamente".

Nadal lo sabe por experiencia propia. Las lesiones lo frenaron varias veces en su carrera, y en cada regreso tuvo que recuperar terreno en la clasificación. Con un ranking de dos años, una baja larga no significaría una caída de golpe.

El calendario y la presión por defender los puntos

El segundo punto apunta a la agenda del circuito. Nadal explicó por qué los mejores del mundo terminan jugando casi todo: "A muchos les cuesta entender por qué los tenistas participan en todos los torneos más importantes e incluyen también 500 o 250. El problema del sistema actual es que genera presión: sabés que tenés que defender los puntos del año pasado y si te ausentás, perjudicás seriamente tu posición".

En los últimos años, la ATP amplió la mayoría de los Masters 1000 a casi dos semanas, con cuadros más grandes. Nadal, en ese sentido, fue claro: "Además, creo que ampliar casi todos los Masters 1000 a dos semanas de duración ha sido un error". La crítica se suma a la de otros jugadores, que se quejan de un calendario que dura casi 11 meses al año y deja poco lugar para el descanso.

Nadal, contra las canchas duras por el físico

La propuesta más fuerte tiene que ver con las superficies. Nadal admitió que durante su carrera prefirió no hablar del tema: "Cuando estaba en activo me resultaba difícil defender esta postura, porque mucha gente podía pensar que simplemente intentaba sacar partido de mi dominio en tierra batida o incluso en hierba, que creo que era mi segunda mejor superficie".

Ya retirado, no tiene ese freno y lo manifestó públicamente: "Pero ahora puedo decirlo: no conozco muchos deportes profesionales que se practiquen en superficies de este tipo. En el tenis jugamos la mayor parte del tiempo sobre pistas que son, por decirlo de alguna manera, muy agresivas para el cuerpo y las articulaciones. Y después pagamos las consecuencias".

Para Nadal, el tenis castiga las articulaciones y el físico de los jugadores, y ese costo tarde o temprano pasa factura. La mayor parte de la temporada se juega en canchas duras, desde el Abierto de Australia hasta el US Open y los torneos bajo techo del cierre del año.

¿Habrá cambios en el tenis?

Por ahora, la ATP no anunció cambios en el ranking ni en el calendario. Pero las palabras de Rafael Nadal vuelven a abrir un debate que los jugadores repiten cada temporada: cómo jugar menos y cuidar más el cuerpo sin perder lugar en el ranking.