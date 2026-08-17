Los 15 tecnicos argentinos que estan libres hoy para dirigir el fútbol argentino

El fútbol argentino atraviesa otro momento de fuerte movimiento en los bancos de suplentes. Con varios equipos que ya cambiaron de entrenador durante la temporada y otros que pueden necesitar una alternativa ante una racha negativa, el mercado de directores técnicos vuelve a ofrecer nombres de peso, experiencia internacional y pasado reciente en la Liga Profesional. El listado incluye desde campeones y entrenadores con recorrido mundial hasta jóvenes que buscan una nueva oportunidad.

La particularidad de este mercado es la variedad de perfiles disponibles. Hay técnicos que vienen de dirigir selecciones en el Mundial 2026, otros que fueron protagonistas en los principales clubes del país y algunos que tienen experiencia en Europa, Brasil, México o Medio Oriente. A partir de la situación laboral relevada en agosto, estos son 15 nombres que aparecen como opciones para los clubes argentinos.

Los 15 técnicos disponibles y sin trabajo del fútbol argentino

Sebastián Beccacece

Marcelo Bielsa

Marcelo Gallardo

Claudio Úbeda

Ramón Díaz

Hugo Ibarra

Javier Mascherano

Ricardo Gareca

Carlos Tévez

Cristian “Kily” González

Omar De Felippe

Rubén Darío Insúa

Javier Sanguinetti

Lucas Pusineri

Rodolfo De Paoli

La situación de cada entrenador

Beccacece en su experiencia por Ecuador.

Sebastián Beccacece: dejó la Selección de Ecuador después del Mundial 2026 y quedó disponible. Su experiencia en Defensa y Justicia, Racing e Independiente lo convierte en uno de los nombres más atractivos del listado.

Marcelo Bielsa: el “Loco” también aparece libre tras su ciclo con Uruguay. Su extenso recorrido y su particular metodología lo mantienen como una figura de enorme jerarquía, aunque su contratación sería compleja para cualquier club argentino.

Marcelo Gallardo: después de su segundo ciclo en River, el entrenador más ganador de la historia reciente del club quedó disponible. Sus títulos internacionales y su prestigio lo ubican siempre entre las principales alternativas.

Claudio Úbeda: terminó su etapa en Boca, donde había asumido tras la muerte de Miguel Ángel Russo. El “Sifón” dirigió 32 partidos y consiguió un 60,4% de efectividad antes de que el club decidiera no renovarle.

Ramón Díaz: el riojano quedó libre luego de su experiencia en Internacional de Brasil. Con una extensa trayectoria y títulos en Argentina, Brasil y Arabia Saudita, continúa siendo una opción de peso.

Hugo Ibarra: el exlateral de Boca continúa sin club. Su principal experiencia como entrenador fue justamente en el Xeneize, donde conquistó títulos locales.

Javier Mascherano: dejó Inter Miami por decisión personal y se encuentra disponible. Su paso por las selecciones juveniles argentinas y por la MLS le dio experiencia como entrenador.

Ricardo Gareca: el “Tigre” está libre después de su paso por la Selección de Chile. Su exitoso ciclo en Vélez y sus experiencias con Perú y Chile lo convierten en otro candidato de jerarquía.

Carlos Tévez: finalizó su etapa en Talleres en mayo y quedó disponible para asumir un nuevo proyecto. Antes había dirigido a Rosario Central e Independiente.

Cristian “Kily” González: el exvolante de la Selección Argentina se encuentra libre y es un entrenador con experiencia en Rosario Central y otros clubes del país.

Omar De Felippe: experimentado entrenador del fútbol argentino, con numerosos ciclos en Primera y Ascenso, integra el grupo de técnicos disponibles.

Rubén Darío Insúa: el “Gallego” dejó Barracas Central después de casi dos años al frente del equipo y de haber conseguido la histórica clasificación a la Copa Sudamericana.

Javier Sanguinetti: de amplia experiencia en Primera, especialmente en Banfield, continúa disponible para volver a dirigir.

Lucas Pusineri: con pasos por Independiente, Atlético Tucumán y otros equipos, el entrenador busca una nueva oportunidad después de sus últimos ciclos.

Rodolfo De Paoli: su última experiencia fue en Colón y actualmente figura como entrenador libre. También dirigió a Independiente Rivadavia y Patronato.

La variedad de perfiles demuestra que el fútbol argentino tiene un importante banco de entrenadores disponibles. Desde Bielsa, Gallardo y Ramón Díaz hasta técnicos con experiencia reciente en clubes de Primera, las alternativas son numerosas ante cualquier cambio que pueda producirse en los próximos meses.