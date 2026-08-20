Un momento tan insólito como divertido se vivió en la pantalla de ESPN durante la emisión de F90, donde el nuevo director técnico de Independiente, Jadson Viera, mantuvo un ida y vuelta con el conductor Sebastián "Pollo" Vignolo. Entre risas, consejos físicos y chicanas futboleras, el periodista terminó revelando un inesperado proyecto personal que descolocó por completo al entrenador charrúa.

La charla arrancó cuando Vignolo compartió su intención de volver a calzarse los cortos, esta vez en el fútbol oriental. "Voy a probar a ver si puedo jugar en Real Montevideo... cuarta división del fútbol uruguayo", anunció el conductor, ante la sorpresa inicial de Viera, que le repreguntó entre risas si en serio se trataba de la cuarta categoría.

Sin bajarse del desafío, el conductor buscó la aprobación del flamante técnico del "Rojo": "¿Cómo la ves? ¿Cuánto vas?", lo consultó, como quien le pide el visto bueno a un DT antes de ponerse la camiseta.

El consejo (y la advertencia) de Jadson Viera

Con la seriedad que caracteriza al fútbol uruguayo, Viera no dudó en marcarle la cancha sobre la exigencia real del torneo y le tiró un consejo bien profesional: "Entrená para arrancar. ¿Estás entrenando? La cuarta división del fútbol uruguayo es dura. Juegan bien, pero tenés que entrenar, ¿viste? ¿Cómo está ese cuerpo?", le cuestionó entre risas el entrenador.

Lejos de amedrentarse, Vignolo aseguró estar en buena forma física, aunque reconoció que le falta rodaje con la pelota: "Impecable. El tema es la pelota, me falta un poco de fútbol, pero entrenado estoy. En inferiores estuve...", se justificó, antes de proponer una cuota bien modesta de minutos para su hipotético debut: "Son cuatro o cinco minutos que le voy a dar a mi gente, pero ya está, para jugar en Primera".

El técnico de Independiente no dejó pasar la oportunidad de retrucarle la ambición: "¿Cuatro o cinco minutos? ¡Cuánto querés jugar vos!", le lanzó Viera, en el pico de humor del cruce.

Sobre el cierre, Vignolo quiso saber qué tan avanzadas estaban las gestiones para concretar semejante fichaje: "¿Ya está firmado? ¿Ya está todo?", preguntó. Viera, con la misma picardía, respondió dando detalles del operativo: "La semana que viene tengo reunión con el presidente. Mi amigo Pedro... estoy con todo ese tema. Mi amigo Pedro va a venir acá, me va a traer la remera. Es el debut en Primera, nos perdona el fútbol uruguayo, pero bueno", comentó entre sonrisas el DT de Avellaneda.

Para cerrar el ameno cruce en el estudio, el "Pollo" Vignolo eligió quedarse con la enseñanza detrás de la anécdota y remató con una frase de aliento hacia la superación personal: "Cómo no hay que darse vencido por los sueños, ¿no?".