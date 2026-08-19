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Risas en vivo: el insólito regalo del Pollo Vignolo que descolocó a Mariano Closs en pleno aire

Durante el tradicional pase entre "F12" y "F90", Sebastián Vignolo sorprendió al conductor con una remera estampada con su caricatura, lo que generó bromas y las divertidas intervenciones de todo el panel.

19 de agosto, 2026 | 15.01
Por
Redacción El Destape

Redacción El Destape

Un nuevo momento imperdible se vivió en el habitual pase del mediodía de la pantalla de ESPN. Como ocurre habitualmente en el cruce entre los ciclos "F12" y "F90", el clima distendido y las chicanas se apoderaron del estudio cuando Sebastián "El Pollo" Vignolo interrumpió la rutina para presentar un regalo muy especial destinado a su colega Mariano Closs.

Con una sonrisa cómplice, el conductor de "F90" desplegó frente a las cámaras una remera blanca que llevaba estampada una detallada caricatura de Mariano Closs en estilo "cabeza gigante". La reacción no se hizo esperar: entre la sorpresa, las risas desatadas en la mesa y la complicidad de los panelistas, la prenda se convirtió de inmediato en el centro de atención de la emisión.

Vignolo no ocultó su entusiasmo con el obsequio y lo presentó sin vueltas: "Me dieron un regalo para usted... ¡Mire! Es una caricatura. A mí me pareció excelente".

El debate por el parecido

Mientras Closs intentaba mantener la compostura entre risas, los demás integrantes del programa no tardaron en sumarse a la joda y abrieron el debate sobre el parecido de la ilustración. Carlos "El Caio" Aimar aportó su clásica cuota de ironía y humor, con comentarios que sumaron tensión cómica a la discusión sobre si el dibujo capturaba o no la verdadera esencia del relator.

Closs agradeció el gesto entre risas, y el momento sirvió como un cruce relajado antes de que ambos ciclos arrancaran con el análisis de la jornada futbolística.

 

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