¿Gago o el hijo de Beto Casella?: el insólito regalo que descolocó a todos en vivo

Un nuevo momento imperdible se vivió en el habitual pase del mediodía de la pantalla de ESPN. Como ocurre habitualmente en el cruce entre los ciclos "F12" y "F90", el clima distendido y las chicanas se apoderaron del estudio cuando Sebastián "El Pollo" Vignolo interrumpió la rutina para presentar un regalo muy especial destinado a su colega Mariano Closs.

Con una sonrisa cómplice, el conductor de "F90" desplegó frente a las cámaras una remera blanca que llevaba estampada una detallada caricatura de Mariano Closs en estilo "cabeza gigante". La reacción no se hizo esperar: entre la sorpresa, las risas desatadas en la mesa y la complicidad de los panelistas, la prenda se convirtió de inmediato en el centro de atención de la emisión.

Vignolo no ocultó su entusiasmo con el obsequio y lo presentó sin vueltas: "Me dieron un regalo para usted... ¡Mire! Es una caricatura. A mí me pareció excelente".

El debate por el parecido

Mientras Closs intentaba mantener la compostura entre risas, los demás integrantes del programa no tardaron en sumarse a la joda y abrieron el debate sobre el parecido de la ilustración. Carlos "El Caio" Aimar aportó su clásica cuota de ironía y humor, con comentarios que sumaron tensión cómica a la discusión sobre si el dibujo capturaba o no la verdadera esencia del relator.

Closs agradeció el gesto entre risas, y el momento sirvió como un cruce relajado antes de que ambos ciclos arrancaran con el análisis de la jornada futbolística.