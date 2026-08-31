Durante la emisión del programa F90 en la pantalla de ESPN, la panelista Morena Beltrán protagonizó un emotivo momento al reflexionar sobre la trayectoria, el impacto cultural y el cierre de ciclo de Lionel Messi en la Selección Argentina. Frente a la mirada del conductor Sebastián El Pollo Vignolo y su compañero de panel Marcelo Sottile, la periodista analizó lo que significó acompañar la carrera del capitán albiceleste desde la perspectiva de su generación.

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"Para mí ese es el legado más grande de Messi, que hay que seguir, hay que seguir. Él siguió intentando siempre", dijo al periodista visiblemente emocionada. "Yo los veo a ustedes y los entiendo, imagino que esto ya lo vivieron", agregó. Ante la confirmación de Vignolo y Sottile, quienes coincidieron en haber transitado procesos similares en el pasado, Beltrán describió el impacto particular en los más jóvenes.

El peso generacional y la gratitud hacia el capitán

Al profundizar sobre el sentimiento que atraviesa a los hinchas contemporáneos, la analista deportiva confesó el trasfondo emocional que impera en este momento: "Está esa sensación de duelo, de vacío, que lo único que la llena es la gratitud, porque con este tipo la sensación más grande que te entra en el cuerpo es de gratitud".

"A muchos de nuestra generación nos atormentó ese pensamiento de que Leo no pueda ser campeón con Argentina, porque era como hasta una defensa personal", sostuvo la panelista. Luego agregó: "Quienes vieron a un Dios, después es muy difícil pensar que puede haber otro, pero estaba en nuestra naturaleza, a quienes crecimos viéndolo en la Selección, en el Barcelona, a quienes prendimos la tele para ver fútbol por él, estaba en nuestra naturaleza ese deseo de querer que sea campeón". Ese objetivo finalmente se concretó con las consagraciones en 2021, 2022 y el posterior campeonato de América.

Las lágrimas por el fin de ciclo y su sentido de pertenencia

En el tramo más sensible de su intervención, la periodista recordó cómo vivió el desenlace de los últimos compromisos internacionales y el quiebre anímico que experimentó al tomar conciencia del final de una era irrepetible: "Empecé a llorar como una nena, porque era esa sensación del ciclo terminado, de lo que ya no va a volver a pasar, de sentarte a ver la tele".

Por último, Beltrán destacó el compromiso patriótico de Messi al priorizar siempre a su país de origen por sobre cualquier otra posibilidad: "Tuvimos la suerte de que elija representarnos, porque él podría haber representado a España". En esa misma línea, concluyó subrayando la identidad intacta del astro: "Cumplió. Y vivió afuera toda la vida y habló siempre como nosotros".