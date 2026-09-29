El presidente de la UEFA criticó a Gianni Infantino y afirmó que "el emperador está desnudo"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, protagonizó este martes una dura embestida contra su par de la FIFA, Gianni Infantino, al asegurar que "el emperador está desnudo" durante un contundente discurso centrado en el fallido intento del organismo mundial de vender una participación de sus derechos comerciales a inversores privados.

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Durante su intervención ante la Asamblea General de los Clubes de Fútbol Europeos celebrada en Copenhague, Ceferin recurrió al célebre cuento de Hans Christian Andersen, "El traje nuevo del emperador", para descalificar la retórica utilizada por la FIFA en defensa del proyecto "FIFA Forward Enterprise", iniciativa impulsada por Infantino que debió ser archivada tras el rechazo generalizado de la dirigencia. El titular del fútbol europeo recordó que en la obra literaria escrita hace casi dos siglos se convence a un monarca de vestir un atuendo magnífico que supuestamente solo los necios no pueden ver, hasta que un niño dice en voz alta lo que en realidad resultaba evidente para todos.

"Todos ‌conocemos la historia. A un emperador le convencen de que ⁠lleva un atuendo magnífico, un atuendo que, ⁠según le dicen, solo los necios o los incompetentes no pueden ver", dijo Ceferin "Su corte le sigue el juego hasta que un niño simplemente dice en voz ⁠alta lo que todo el mundo puede ver: el emperador está ​desnudo", comentó.

El proyecto cuestionado contemplaba la creación de una filial comercial controlada por la FIFA que asumiría la titularidad de los derechos de competiciones emblemáticas como los Mundiales masculino y femenino y el Mundial de Clubes, permitiendo a capitales privados adquirir hasta un 20% del paquete accionario. Aunque Infantino promocionó la iniciativa como una vía para generar mayores ingresos destinados al desarrollo y aseguró que estaba sujeta a una consulta democrática con las 211 federaciones miembro, la propuesta fue finalmente retirada debido a la fuerte oposición generada.

"Quizá la moraleja de la historia sea que las palabras convenientes ⁠no pueden cambiar realidades incómodas", afirmó Ceferin. "Recientemente, el fútbol mundial ha escuchado algunas palabras muy convenientes. Desarrollo, democratización, consulta: palabras que, de hecho, se utilizan para describir lo contrario", expresó.

En ese sentido, afirmó que "vender parte del futuro del fútbol no se convierte en desarrollo por el mero hecho de decir que lo es" al tiempo que remarcó que "plantear un hecho consumado ante las federaciones nacionales no significa democratización, aunque se le llame así". Y cerró: "Por muy grande ‌que sea el cheque".

El dirigente esloveno instó a los ejecutivos de los clubes a imaginar un escenario en el que sus propios directivos negociaran en secreto la cesión de las joyas de la corona sin el conocimiento de las comisiones directivas, jugadores o simpatizantes. Tras cuestionar además situaciones hipotéticas vinculadas a acuerdos políticos y modificaciones intempestivas de reglamentos, Ceferin concluyó que ha llegado el momento de decir basta ante este tipo de prácticas en la conducción del fútbol global. Por el momento, la FIFA no emitió comentarios oficiales al respecto tras las consultas formuladas.

Con información de Reuters