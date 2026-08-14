"Cuti" Romero se despide del Tottenham antes de su fichaje por el Atlético

El capitán del Tottenham Hotspur, Cristian Romero, se despidió del club el viernes antes de su esperado traspaso al Atlético de Madrid.
El defensa argentino, que se unió a los Spurs en 2021 y fue nombrado capitán el año pasado, publicó un mensaje en Instagram agradeciendo al club y a los aficionados tras cinco temporadas en el norte de Londres.
"Me marcho con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos", escribió Romero.
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El argentino ayudó al Tottenham a ganar la Europa League en la temporada 2024-25, su primer trofeo desde 2008, y fue nombrado Jugador de la competición por la UEFA.
Según reportes, el Tottenham ha llegado a un acuerdo con el Atlético por un valor aproximado de 40 millones de euros (46,26 millones de dólares), incluyendo variables.
"Una vez fui uno de ustedes. Hoy, me voy siendo uno de ustedes para siempre", escribió Romero.
(1 dólar = 0,8648 euros)
(Reportaje de Janina Nuno Ríos desde Ciudad de MéxicoEditado por Javier Leira)