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"Cuti" Romero se despide del Tottenham antes de su fichaje por el Atlético

14 de agosto, 2026 | 16.17
"Cuti" Romero se despide del Tottenham antes de su fichaje por el Atlético

​El capitán del Tottenham Hotspur, Cristian Romero, se ‌despidió del ‌club el viernes antes de su esperado traspaso al Atlético de Madrid.

El defensa argentino, que se unió a los Spurs ​en 2021 ⁠y fue nombrado capitán ‌el año pasado, ⁠publicó un mensaje ⁠en Instagram agradeciendo al club y a los aficionados ⁠tras cinco temporadas en ​el norte de ‌Londres.

"Me marcho con ‌el corazón lleno de ⁠recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y ​logramos ‌juntos", escribió Romero.

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El argentino ayudó al Tottenham a ganar la Europa League en la temporada ⁠2024-25, su primer trofeo desde 2008, y fue nombrado Jugador de la competición por la UEFA.

Según reportes, el Tottenham ha llegado a un ‌acuerdo con el Atlético por un valor aproximado de 40 millones de euros (46,26 millones de dólares), incluyendo ‌variables.

"Una vez fui uno de ustedes. Hoy, me voy siendo ‌uno ⁠de ustedes para siempre", escribió Romero.

(1 dólar = ​0,8648 euros)

(Reportaje de Janina Nuno Ríos desde Ciudad de MéxicoEditado por Javier Leira)

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