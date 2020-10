¿Buena noticia para Boca? Guillermo Barros Schelotto, afuera de la MLS

Guillermo Barros Schelotto fue destituido por Los Ángeles Galaxy durante este jueves 29 de octubre, con efecto inmediato. Según informaron a través de la página oficial y las distintas redes sociales de la franquicia estadounidense, Dominic Kinnear pasará a ser el director técnico interino por el resto de la temporada 2020.

En el mismo orden y como era de esperarse, el asistente técnico Gustavo Barros Schelotto, el segundo asistente técnico Ariel Pereyra, el entrenador de arqueros Juan José Romero y el preparador físico, Javier Valdecantos también han sido destituidos de sus cargos como entrenadores. Todos ellos trabajaban en conjunto durante su paso por el club de la Ribera.

El ex entrenador e ídolo de Boca Juniors no logró los resultados esperados y no pudo mantenerse en la Major League Soccer (MLS) a casi dos años de su llegada. "Basándonos en los resultados, hemos decidido ir en una dirección diferente", expresó Dennis te Kloese, gerente general del equipo norteamericano que se encuentra en el fondo de la tabla.

El comunicado oficial:

“El LA Galaxy es un club que se basa en ganar en la cancha y ser representativo de la mentalidad de campeones que se espera de los equipos de la ciudad de Los Ángeles. Como club, tenemos una responsabilidad colectiva y todos debemos compartir la culpa de la situación actual del club. Asumo la responsabilidad de los malos resultados y creo que podemos encontrar el camino correcto para este equipo y nuestro club”, agregó el presidente de la institución.

En total, durante su tiempo en los Galaxy, Barros Schelotto dirigió 53 encuentros oficiales donde consiguió 21 victorias, 6 empates y 26 derrotas. Con él en el banco de suplentes, el equipo registró un récord de 5 triunfos, 3 igualdades y 11 derrotas en lo que va de la temporada, desempeñándose en la Zona B. Además se encuentra último de 12 (no clasifica a los Playoffs) y recibió más de 40 goles en 19 partidos.

¿Buenas noticias para Boca?

Si bien Guillermo está totalmente alejado del club de la Ribera tras la final perdida por Copa Libertadores en Madrid, ante su clásico rival, su salida de Los Ángeles Galaxy podría ser clave para el próximo mercado de pases de Boca. Sin el "Mellizo" como líder del equipo, parece imposible que la franquicia haga un esfuerzo para quedarse con Cristian Pavón a pesar de sus buenos rendimientos y el cordobés podría ser un buen refuerzo para el certamen más importante de América.

Recordemos que el préstamo del extremo finaliza en diciembre próximo y a causa de la crisis económica total a causa de la pandemia, parece imposible que hagan uso de la opción de compra tasada en 20 millones de dólares. En su momento, si bien aclararon que no iban a pagar esa cantidad de dinero, plantearon la idea de negociar el número para que le sirva a ambas partes pero la propuesta nunca llegó y el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme ya piensa en el futuro.

"Estoy tranquilo, esperando a ver qué pasa. Todavía no se arregló nada, prefiero no darle bola y que arregle mi representante", expresó "Kichan" desde Estados Unidos. Su contrato con el Xeneize es hasta junio del 2022 y si bien lo ideal sería negociarlo, para que ingrese algo de plata a las arcas del club, Miguel Ángel Russo no descarta su regreso que solucionaría la incógnita en el lado izquierdo del ataque. En lo que va de la temporada disputó 16 encuentros, marcó 7 goles y dio 3 asistencias. ¿Volverá?