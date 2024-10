Elecciones en Uruguay: se equivocó, metió 600 dólares en la urna y el video se volvió viral

El Frente Amplio apuesta a arrasar en primera vuelta, mientras el oficialismo no emociona

El Frente Amplio se prepara para ganar las elecciones de este domingo. La coalición de izquierda es la que mejor ranquea en todas las encuestas, incluso algunas que sitúan a Yamandú Orsi unos 20 puntos arriba del oficialista del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Sin embargo, obtener la victoria definitiva en primera vuelta en Uruguay no es tarea fácil. El dato a mirar es que pese a que el gobierno de Luis Lacalle Pou no es necesariamente impopular, su candidato no termina de convencer. En ese contexto, apareció un tercer presidenciable del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que se destacó por su estilo particular en los spots de campaña desde el gimnasio, que busca llegar al balotaje y que algunos periodistas lo llaman el “Milei uruguayo”.

Para ganar en primera vuelta, Orsi debería sacar el 50% más uno. De acuerdo a las encuestas, el candidato de Pepe Mujica ranquea en torno a un 40%, incluso 44%. Unos casi 20 puntos abajo, aparece el candidato de Lacalle Pou y tercero Ojeda, con 15% o más. Si bien los números favorables hacen ilusionar a más de un frenteamplista, también creen que es tarea compleja y apuntan a hacer una buena elección que les garantice una mayoría parlamentaria. La otra duda que surge, si es que hay segunda vuelta el 24 de noviembre, si el balotaje sería entre el frenteamplista y el candidato oficialista, o si Ojeda puede lograr sumarse en esa redada, algo que los analistas no creen que pase pero esa posibilidad se barajó ante la subida en las encuestas del Colorado.