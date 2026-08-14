¿Cómo piensa revertir el complicado momento del equipo? La tajante frase del referente

El defensor de River Plate, Nicolás Otamendi, se refirió al complejo presente futbolístico que atraviesa la institución de Núñez tras una serie de derrotas consecutivas en la Liga Profesional. En una entrevista brindada al programa F90 de ESPN, el referente del plantel reconoció las dificultades actuales pero remarcó la importancia de la unidad interna para enderezar el rumbo en el torneo.

El futbolista abordó las repercusiones por el rendimiento del equipo y explicó cómo aprovecharon los días sin competencia oficial. Otamendi afirmó que la suspensión del partido programado para el miércoles resultó beneficiosa para ajustar detalles tácticos y físicos bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por el Chacho Coudet.

"Tenemos que dar la cara"

Durante la charla televisiva, el marcador central hizo hincapié en la necesidad de asumir las responsabilidades individuales y colectivas ante el mal momento deportivo. Detalló que el grupo transita una etapa donde la prioridad pasa por el esfuerzo cotidiano y la autocrítica puertas adentro.

"Creo que tenemos que dar la cara y intentar mejorar, conseguir los resultados que es lo más importante que creo que van a seguir", sostuvo el defensor central. Además, agregó que el plantel mantiene la convicción de revertir el panorama a través de la constancia en los entrenamientos y la fortaleza grupal.

El respaldo entre jugadores, dirigencia y cuerpo técnico

Consultado sobre las declaraciones previas del presidente de la institución acerca de la necesidad de marchar alineados junto al capitán, Otamendi confirmó que existe un respaldo absoluto entre todas las terminales del club. El referente ratificó que tanto los futbolistas como la conducción dirigencial y el cuerpo técnico empujan hacia el mismo objetivo.

"Sí, tanto con el Chacho, como el presidente y el equipo creo que de esta situación salimos todos juntos, creo que lo importante es eso, ensamblarnos entre nosotros, tratar de tener una conexión, hablar mucho", expresó el defensor en la pantalla de ESPN. De este modo, buscó transmitir tranquilidad de cara a los próximos compromisos oficiales que afrontará el conjunto riverplatense.