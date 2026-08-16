Zeke Wilki y La Hermanada llegan a IA Fest con una propuesta que reivindica el arte humano

En medio del avance de la inteligencia artificial y la creciente incorporación de herramientas de automatización en distintos ámbitos de la vida cotidiana, un festival propone poner en el centro aquello que ninguna tecnología puede reproducir de la misma m anera: el encuentro humano, la experiencia compartida y la emoción de la música en vivo. En ese contexto, Zeke Wilki y La Hermanada serán parte de la IA Fest 2026, el viernes 21 de agosto a las 20 en Cabrera 4255, en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación tendrá como protagonista una propuesta que combina música, identidad cultural y artivismo, tres elementos que atraviesan el proyecto de Zeke Wilki. El cantautor y performer del Río de la Plata construye sus canciones a partir del cruce de ritmos como el candombe, la chacarera, la cumbia y la bossa nova con la energía del rock y el groove del funk. El resultado es una música difícil de encasillar en un único género y que busca, además de entretener, generar preguntas alrededor de la relación con la tierra, la identidad y los procesos personales y colectivos de transformación.

Una banda que hace de la mezcla una identidad

Zeke Wilki se define como cantautor y artivista del Río de la Plata y trabaja junto a La Hermanada, una formación que entiende la música como una herramienta para construir comunidad.

Su propuesta parte de una idea de mezcla, diferentes ritmos, tradiciones y sonidos conviven dentro de las canciones para construir una identidad propia. En su perfil oficial de Spotify, el artista explica que el proyecto busca utilizar la música para “decir, incomodar, sostener, acompañar y fortalecer la voz colectiva”.

Zeke Wilki se define como cantautor y artivista del Río de la Plata.

En ese universo aparecen temas vinculados con la tierra, la conciencia ambiental, la descolonización cultural y la búsqueda de una conexión con lo ancestral. La intención no es solamente transmitir un mensaje, sino convertir el recital en una experiencia participativa.

El show llega después de una etapa de varios lanzamientos individuales. En 2025, Zeke Wilki publicó canciones como “Danza Circular”, “El Poder del Humedal”, “Soy un Capo” y “Retorno”, mientras que “Hijo de los Hongos” y “Suave Despertar” habían aparecido durante 2024.

Entre ellos se destaca “Soy un Capo”, publicado en julio de 2025, una canción que utiliza el humor y la ironía para abordar el ego y los procesos de transformación personal. El tema incluso fue acompañado por un videoclip oficial y combina rock, funk y una mirada satírica sobre ciertas prácticas vinculadas con la búsqueda de bienestar y espiritualidad. Su lanzamiento más reciente registrado en las plataformas digitales es “Retorno”, publicada en 2025.

IA Fest: una respuesta artística frente a la automatización

La particularidad del evento está en que el escenario no será solamente musical. La IA Fest 2026 propone una reflexión sobre el avance de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías capaces de automatizar tareas que históricamente estuvieron asociadas a las personas.

La idea que atraviesa la jornada es reivindicar el valor de la creatividad humana, la imperfección, la sensibilidad y el contacto directo. En lugar de plantear la tecnología únicamente como una amenaza, la propuesta pone el foco en qué aspectos de la experiencia humana vale la pena preservar frente a un escenario de creciente automatización.

Ese debate ya ocupa un lugar central en distintos ámbitos culturales. La expansión de herramientas capaces de generar textos, imágenes y música abrió discusiones sobre autoría, creatividad, trabajo artístico y el lugar que ocuparán las personas en los procesos de creación.

Para Zeke Wilki y La Hermanada, esa mirada encaja con una concepción de la música como espacio de encuentro. Su propuesta busca recuperar la dimensión colectiva de las canciones y conectar lo artístico con cuestiones relacionadas con la tierra, la comunidad y la identidad. El show estará atravesado por esa combinación entre ritmos de raíz sudamericana, energía rockera y una búsqueda de transformación personal y colectiva.