Los Yiya presentan su primer EP “Dignísimo” con un show en La Radiográfica.

Los Yiya llegan a La Radiográfica para presentar oficialmente Dignísimo, su primer EP de estudio. El show será este sábado 12 de septiembre desde las 21 h en el Auditorio ubicado en Av. Regimiento de Patricios 1941, con Fiore Leone y Ernest Herrera como artistas invitados. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketuno.

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Formados en la Ciudad de Buenos Aires a fines de 2024, Los Yiya construyeron una propuesta difícil de encasillar. El trío integrado por Alejandro Hosen (voz), Franco Ybañez Miqueo (batería, guitarra y bajo) y Fidel Fourcade (guitarra, bajo y voz) combina diferentes géneros y recursos para construir un universo atravesado por el humor, la distorsión y la experimentación.

Un EP que no busca encajar en ninguna etiqueta

Dignísimo está compuesto por cinco canciones y tiene una duración total de 19 minutos. A lo largo del trabajo aparecen elementos del reggae, rap, hip hop, rock pesado, funk, ska y jazz, entre otros estilos, en una combinación que busca justamente escapar de las clasificaciones tradicionales.

El EP fue grabado entre 2025 y 2026 por Gabriel Ferreyra en su estudio de Villa Devoto, quien además estuvo a cargo de la producción general y las baterías. El trabajo cuenta también con la participación de Rocío Martín y Ezequiel Tedesco en teclados y sintetizadores y Klau, de Tengu, en guitarras invitadas.

Dignísimo está compuesto por cinco canciones y tiene una duración total de 19 minutos.

La propuesta de Los Yiya tiene como punto de partida la convivencia de elementos aparentemente contradictorios. María Elena Walsh, Bad Bunny, Diego Maradona y Sui Generis forman parte de un imaginario en el que la cultura popular, el fútbol, la canción de autor y el rock pueden encontrarse sin necesidad de pedir permiso.

Las cinco canciones de “Dignísimo”

El recorrido comienza con “Pegar de la Mala”, una canción que cruza ritmos bailables con una mirada irónica sobre el deseo y la frustración. El grupo la define como un “psycho reggae”, con una combinación de melodía, humor y distorsión.

Le sigue “Salir Entrar”, una composición que se acerca al hip hop y al rap para explorar los límites entre realidad y percepción. El EP continúa con “Arabic Dream”, una pieza de clima hipnótico y escalas orientales que introduce una atmósfera diferente dentro del recorrido.

En “Ayudame Loco”, la banda lleva el concepto hacia un terreno más existencial. El dolor, la desesperación y el humor se mezclan en una canción planteada como una forma de catarsis.

El cierre está a cargo de “What I need to know is what the hell the floor is like (A ver cómo está el piso)”, un tema en inglés que retoma una de las preguntas centrales del EP: dónde estamos parados cuando todo parece moverse.

De los escenarios under al primer trabajo de estudio

Antes de llegar a Dignísimo, Los Yiya fueron desarrollando su identidad en distintos espacios del circuito underground porteño. La banda pasó por ciclos como Panda Rojo, El Surco y La Gráfica Cultural, escenarios en los que pudo probar sus canciones frente al público y darle forma a una propuesta escénica basada en la interacción entre música y humor.

Los Yiya llegan a La Radiográfica para presentar oficialmente Dignísimo, su primer EP de estudio.

Ahora, el trío da un nuevo paso con la presentación de su primer EP. El encuentro en La Radiográfica será una oportunidad para escuchar en vivo un trabajo que propone atravesar géneros, referencias y estados de ánimo sin preocuparse demasiado por mantener un rumbo definido.

La cita será este sábado 12 de septiembre a las 21 hs en el Auditorio de La Radiográfica, con Los Yiya al frente de una noche que tendrá a Dignísimo como protagonista y a Fiore Leone y Ernest Herrera como encargados de abrir el escenario.