(Foto: Más Fotografía)

Desde la sexualidad a los 80 años, la violencia de género y hasta las adicciones, Washington "Wosh" Machín creó En voz baja para hablar de los tabúes y las problemáticas que atraviesan a miles de personas. El dramaturgo y director uruguayo presentará la nueva obra este viernes 20 de noviembre, a las 17 hs, en el Teatro Multiescena de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

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La puesta forma parte del Teatro de Conciencia Social, el proyecto con el que Machín busca llevar al escenario conflictos que suelen quedar relegados al silencio, pero también donde busca abrirle las puertas a quienes se encuentran lejos del mundo artístico. “Mi teatro no busca hacer Shakespeare ni entretenimiento bizarro; es una militancia para dejar a la sociedad un poco mejor”, resumió Machín en diálogo con El Destape.

De la periferia de Montevideo al escenario: el objetivo detrás del Teatro con Conciencia Social

Machín creció en el barrio Casa Valle, ubicado en la periferia de Montevideo. Allí conoció el teatro gracias al Centro CEDEl, un instituto público que brindaba talleres. "Ahí entendí que había la posibilidad no solamente de estudiar un oficio, como hacían la mayoría de las personas, sino que podía soñar con ser un artista". "Y eso es lo que puede generar la apertura de oportunidades", destacó.

Después llegaron los años de teatro independiente, las funciones en sótanos y los programas de televisión por cable. En ese recorrido, contó que experimentó el rechazo de sectores del ambiente artístico. "Siempre me sentí un distinto, en el sentido de que no podía ingresar en la grilla de los glamurosos, no pertenecía. Entendí que no era bienvenido y eso me hizo entender lo importante que era abrirle la puerta a gente que no es bienvenida", recordó.

(Foto: Gio Teix)

Finalmente, llegó al Teatro Metro de Montevideo gracias a la oportunidad de un productor argentino que no solo le representó un paso hacia un público más amplio, sino también una clave para su forma de trabajar: construir espacios en los que quienes fueron marginados puedan encontrar una bienvenida al mundo comercial y que puedan participar de la vida cultural.

Así nació hace seis años el proyecto del Teatro de Conciencia Social donde Machín reúne a personas con trayectorias diferentes. Según explicó, en sus elencos conviven profesionales y personas de sectores vulnerables, bajo una idea: que todos tengan las mismas posibilidades. “La premisa de mi proyecto es darle las mismas oportunidades a quien viene de un taller de la periferia que a quien se gradúa en un instituto”, afirmó.

La experiencia no se termina en subirse al escenario, sino que dignifica. "A los chicos les cambia la vida ver la luminaria con sus carteles, con sus caras. Hay gente que viene de limpiar un baño el día anterior para pasar a vivir una experiencia donde en la misma calle donde a veces hay marquecinas de Benjamín Vicuña o de la gran Moria Casán", explicó el director.

Y destacó: "Para su autoestima es una cuestión que dignifica, le estás dando a entender un permiso que es el de no rendirse y ahí es donde viene toda esta revolución que tiene nuestro teatro". El director también remarcó la responsabilidad que implica trabajar con personas atravesadas por experiencias difíciles. Por eso, explicó, incorporó a una psicóloga y trabajó junto a una red de género para hablar con conocimiento y poner límites a su propia dirección para cuidar a quienes participan, ya que es una tarea "sensible".

"Yo siempre digo que más que un artista soy un militante cultural. Tengo un hogar cultural en Montevideo donde asistimos a víctimas de violencia, hay psicólogos, abordamos el bullying y todas las otras áreas, pero con una convicción de pertenencia", concluyó.

¿De qué trata En voz baja?

En su nueva obra, Machín propone escuchar situaciones que muchas veces permanecen calladas; entre ellas, adelantó el monólogo de un hombre que, después de enviudar, "sale del clóset a los 80 años". La puesta también aborda cuestiones vinculadas con las adicciones, las viudas negras, la violencia de género y las falsas denuncias, entre otros temas. "Es necesario de una manera no violenta mostrar las necesidades, las carencias y las posibles soluciones", explicó.

En esta ocasión, la obra llega de la mano de varios artistas emergentes uruguayos: Jaime Montaos, Susana Fernández, Sebasty Nofer, Verónica Domínguez, Yenny Machado, Daniel Fernández y Sandra Barrera, que interpretarán y le darán vida a las diferentes historias.

Machín remarcó que la función se completa con un conversatorio posterior para hablar de las diferentes problemáticas abordadas, con el objetivo de dialogar con el público y con la idea de que "la cultura es construcción de pensamiento, no hay forma de moverla de ese lugar".