Ballet por la Igualdad presentará el sábado 28 de noviembre en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires dos obras que exploran el encuentro entre culturas, cuerpos y memorias. Se trata de Fluencias: el viaje del agua y Mestura, una propuesta que combina danza contemporánea y folklore estilizado para abordar las transformaciones individuales y colectivas a través del movimiento.

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Bajo la dirección de Nana Esker y con coreografías de Rodrigo Colomba y Jimena Visetti, el espectáculo propone dos universos escénicos que dialogan entre sí. En ambos, la identidad aparece como una construcción dinámica, atravesada por los territorios, las experiencias compartidas y las huellas que dejan otras culturas.

Cómo es Fluencias: el viaje del agua y Mestura

La primera pieza, Fluencias: el viaje del agua, toma el agua como metáfora del desplazamiento cultural y de la memoria. A lo largo de cuatro momentos La confluencia de las humanidades, El despojo y los elegidos, El descubrimiento e Ímpetu y celebración, la obra construye un recorrido que va del encuentro y la transformación hasta la celebración colectiva. La música de Hernán Crespo, Nigel Kennedy & Kroke Band, Chango Spasiuk junto a Per Einar Watle y Martín “Tincho” Morales acompaña ese viaje.

Por su parte, Mestura pone el foco en la relación entre los cuerpos, la materia y el territorio. La obra cruza el lenguaje de la danza contemporánea con las raíces andinas y construye una identidad visual marcada por los tonos tierra y los chulos andinos, que funcionan como elementos centrales de su universo estético. La escena comienza con un pequeño núcleo de intérpretes que, a medida que avanza la pieza, crece hasta convertirse en una comunidad. Ese movimiento colectivo funciona como una imagen de la diversidad y de la posibilidad de construir algo en común.

La presentación también permite poner en contexto el trabajo de Ballet por la Igualdad, un proyecto impulsado por la Fundación Igualdad que nació con el objetivo de generar un espacio de formación, pertenencia y desarrollo artístico desde una perspectiva de derechos humanos, diversidad y no discriminación. La iniciativa busca ampliar el acceso a la danza y abrir oportunidades para cuerpos e identidades que históricamente encontraron barreras en los circuitos tradicionales de formación y profesionalización.

Con un elenco de 18 intérpretes, fotografía de Ángel Fragola e iluminación de Iván Schuschei, las dos obras proponen pensar la danza como un lenguaje capaz de reunir distintas experiencias y tradiciones. La función será el sábado 28 de noviembre a las 19 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ubicado en Uriburu 790, en la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral.