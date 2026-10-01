Waterson, un comic de amistad, unicornios y mucho más

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Waterson, con guion de Luciano Saracino y con dibujos de Ernesto Guerrero hace algunos meses ya cuenta con volúmenes disponibles a la venta en librerías y en la página web del sello Pequeño Editor. Se trata de una historieta infantil para niñeces entre 6 a 10 años.

¿De qué se trata Waterson?

Para empezar, Waterson es el nombre de un unicornio, cuya dueña en Malena. Ella habla con su peculiar mascota cada noche, que espera que se duerma su amiguita para entrar al mundo de los sueños.

Malena vive con su papá, tan particular como su mascota, quien escribe historias de todo tipo y también cuentos para chicos. Todo en la vida de Malena parece genial, en un mundo repleto de cuentos e historias de fantasía.

Sin embargo, su amigo Max le hace renegar en la escuela: dice que no le gustan los unicornios. Max dice, por el contrario, que lo suyo son solo los monstruos y los zombis.

A Malena eso la enoja, porque ella sabe que los unicornios no son “ñoños”, como los llama Max, y, sobre todo, no solo para niñas. Ella se le contará a su peculiar mascota. ¿Qué pasará a partir de allí? Sea lo que sea, su unicornio Waterson tendrá mucho que ver con eso.

El segundo volumen, continua en la misma línea que el anterior. En esta oportunidad, el mundo de cuentos y de ensueño de Malena se verá eclipsado por la bibliotecaria severa y rígida de la escuela, que no les permitirá a los niños leer prácticamente nada. ¿Malena quedará atrapada para siempre entre las afiladas garras de esa ”bruja”? ¿Quién podrá liberar las historias? Otra vez será Waterson quien tendrá que encargarse del asunto.

¿Tendremos un tercer volumen? Esperemos que así sea, porque si algo tiene Waterson, es una perfecta premisa: abogar por el mundo de la fantasía y de los sueños en la infancia, un aspecto muy relevante para el desarrollo de la imaginación y la construcción de un pensamiento crítico y diverso.

Un aspecto para destacar de lo que ha salido de la colección hasta el momento, es que el segundo volumen se puede leer sin haber leído el primero, aunque quienes ya conocen a Malena van a encontrar guiños de la historia previa. Se trata de dos libros ideales para hacer algún regalo y funciona muy bien como un primer cómic o como lectura para el aula y la biblioteca escolar.

El arte de Guerrero acompaña de manera muy pertinente y perspicaz a propuesta narrativa, con personajes muy pregnantes y dinámicos cuyas gestualidades resultan muy definidas. Malena es super expresiva, como lo es su papá, Max, la bibliotecaria y el resto de los personajes. Waterson, sin dudas, se lleva todas las miradas con sus expresiones faciales, su excéntrico cuerno y su pelaje azul. La atmosfera artística se percibe absolutamente orgánica con una paleta muy colorida y fondos absolutamente elaborados y llamativos.

Luciano Saracino escribe cuentos para chicos, historietas, dibujos animados y un montón de cosas más. Entre sus trabajos destacados, se encuentran Agendas Monstruosas, Cuentos con Sombrero y El Niño Escafandra, entre otros. En cuanto a su faceta como guionista de televisión, se encuentran La Princesa Medialuna e Historias entre Tumbas, los dos de Paka Paka.

Ernesto Guerrero, es mendocino y, desde niño, siempre hizo dos cosas con frecuencia: dibujar y leer historietas. Con el paso del tiempo empezó a crear sus propias historietas. Estudió diseño gráfico, ilustración y comenzó dibujando libros de literatura infantil.

Un poco sobre el sello Pequeño Editor

Pequeño Editor es una editorial fundada en 2002 en Buenos Aires. Sus proyectos se dirigen a pequeños y adultos, a partir de reglas de juego que potencian las capacidades lúdicas de los lectores. Con varios premios y distinciones, bajo esta impronta creativa, la editorial ha creado varios proyectos audiovisuales, experiencias participativas y libros, con el objetivo de propiciar acceso a la cultura escrita en la infancia a través del arte y la alegría.