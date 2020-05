Casados con Hijos: la doble de María Elena fue tendencia en Tik Tok: ¿Tenemos reemplazo para Érica Rivas?

Tras el escandaloso despido de Érica Rivas, la versión teatral de "Casados con Hijos" llegará al teatro a principios del 2021. El enojo de los fanáticos por la falta de María Elena se hizo notar y desde la producción del espectáculo anunciaron que, si bien no se reemplazará el personaje con otra actriz, ya están buscando una nueva figura femenina para un personaje nuevo. Ahora, los fans descubrieron a una "doble" del amado personaje que sorprende con su imitación en la aplicación Tik Tok. ¿Ya tenemos nueva Fuseneco?

El mérito es para la usuaria Ethel Herrera, quien imita a Rivas y se lleva todos los aplausos en la red social. Además de la imitación, llamó la atención el parecido facial entre Herrera y la reconocida actriz que interpretó a la conflictiva vecina de Los Argento y esposa de Dardo Fuseneco (Marcelo de Bellis).

"Sos más María Elena que la propia María Elena”, “El reemplazo perfecto”, “¡A los Argento de una!”, “Me comí el viaje, ¡sos la hermana perdida!”, son algunos de los mensajes que le dejan los usuarios a la María Elena de Tik Tok, incentivando la idea de que se trata de la candidata ideal par reemplazar a Érica Rivas. El video tuvo una recepción de miles de "me gusta" y compartidos que ayudaron a la viralización.

Por el momento Érica Rivas no se pronunció al respecto ni salió a compartir el trabajo de Ethel. Del lado tiktoker, la imitadora agradeció los halagos pero confesó que solo hace los videos para divertirse y que no busca ningún rédito económico con ellos. “¡Coincido en que es muy buena actriz y el personaje es exquisito! ¡Yo no soy actriz! Pero hago lo mejor que puedo… ¡gracias!”, dijo la doble de María Elena Fuseneco, que saltó a la popularidad gracias a hilarantes filtros.