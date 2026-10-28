Qué ver este fin de semana en Netflix: una comedia romántica ambientada en Italia que dura menos de 99 minutos.

Entre los estrenos y las propuestas que renuevan el catálogo de Netflix, las comedias románticas siguen siendo una alternativa para quienes buscan desconectarse de la rutina. Una de ellas es La dolce casa, una película de 99 minutos que apuesta por los vínculos familiares, los encuentros inesperados y la posibilidad de cambiar de rumbo cuando los planes no salen como se esperaba.

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Protagonizada por Maia Reficco, la producción transcurre en la Toscana, una de las regiones más pintorescas de Italia, y construye su historia alrededor de una decisión tan arriesgada como tentadora, comprar una villa abandonada por apenas un euro y convertirla en el punto de partida de una nueva vida.

Con paisajes italianos, situaciones familiares y dos historias románticas que avanzan en paralelo, la película reúne varios de los ingredientes clásicos del género y propone un plan para el fin de semana que no exige demasiado tiempo.

De qué trata La dolce casa, la película de Netflix

La historia sigue a Olivia Field, una joven que decide invertir sus ahorros en una propiedad deteriorada en un pueblo de la Toscana. Aunque el precio de compra es simbólico, el verdadero desafío comienza después: la villa necesita una restauración y el proyecto implica asumir riesgos económicos y personales.

La iniciativa preocupa a su padre, Eric, quien viaja hasta Italia con la intención de convencerla de abandonar la idea antes de que sea demasiado tarde. Para él, la compra representa una apuesta poco prudente; para Olivia, en cambio, es una oportunidad para construir algo propio y empezar una etapa diferente.

La dolce casa, una película de 99 minutos que apuesta por los vínculos familiares y los encuentros inesperados.

Sin embargo, el viaje no transcurre según lo previsto. Mientras su hija se involucra cada vez más en la renovación de la propiedad, Eric conoce a Francesca Pucci, la alcaldesa del pueblo, y descubre una conexión sentimental que no esperaba encontrar.

Al mismo tiempo, Olivia se acerca a Giovanni, un vínculo que comienza a desarrollarse mientras avanza el proyecto de restauración. Así, la película entrelaza dos historias de amor atravesadas por las decisiones, las expectativas y la posibilidad de animarse a lo desconocido.

Maia Reficco encabeza el elenco de la comedia romántica

La actriz argentina Maia Reficco interpreta a Olivia Field, el personaje que impulsa la historia con su decisión de comprar la villa y apostar por un futuro diferente. Su papel funciona como el eje de un relato sobre la independencia, los cambios personales y la búsqueda de un lugar propio.

El elenco también cuenta con Scott Foley, quien interpreta a Eric, el padre que llega a Italia dispuesto a frenar los planes de su hija. Violante Placido encarna a Francesca Pucci, mientras que Giuseppe Futia interpreta a Giovanni Rosada.