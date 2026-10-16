Se van de Netflix: tres películas argentinas para ver este fin de semana en la plataforma.

Netflix tiene su catálogo en constante movimiento y en las últimas horas anunció la salida de tres grandes películas argentinas. Se trata de El bonaerense, Familia rodante y Nacido y criado, todos films de Pablo Trapero, que estarán disponibles hasta el lunes 19 de octubre.

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Las tres películas de Pablo Trapero para ver este fin de semana

El bonaerense

Considerada una de las mejores películas de Pablo Trapero y estrenada en 2002, la historia sigue a Zapa (Jorge Román), un cerrajero de un pequeño pueblo tranquilo de la provincia de Buenos Aires, quien va preso cuando su jefe lo manda a hacer un "trabajo especial" que sale mal. En ese momento, su tío policía retirado, logra sacarlo de la comisaría, viéndose obligado a reconstruir su vida fuera de la ciudad como un aspirante en la policía bonaerense. Se trata de una de las piezas fundamentales del "nuevo cine argentino" de comienzos de los años 2000.

Familia rodante

Otro film de Trapero, pero esta vez se trata de una comedia de 2004, que sigue a la abuela Emilia (Graciana Chironi), que vive en Buenos Aires y acaba de cumplir 84 años. Con mucha emoción, anuncia a toda su familia que su sobrina la eligió como madrina de su boda que se celebrará a 1.500 kilómetros de allí. Pero para el largo viaje a Misiones, ella desea que su gran familia la acompañe y como nadie se atreve a decirle que no, todos se suben a una caravana rumbo a su destino y, a partir de ese instante, la abuela, sus nietos, bisnietos, yernos, novios y amigas vivirán intensas experiencias a bordo de esa casa rodante.

Nacido y criado

Estrenada en 2006, la película de Trapero narra la historia de un hombre (Guillermo Pfening) que al ver su vida destruida tras un accidente huye para trabajar y sanar en la Patagonia. Es una historia de desarraigo con una fotografía alucinante de los desiertos patagónicos y de esa suerte de pueblo fantasma en donde sucede gran parte del filme.