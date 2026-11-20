Después de su muerte prematura, sus hermanos conservaron durante años las cajas con ese archivo personal. Allí permanecieron unas 50 horas de material filmado por la artista, que dieron origen a Perfume, una película de María Gabriela Epumer, dirigida por Lucía S. Ruiz.

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La película propone un recorrido por la obra y la intimidad de una música que encontró distintas formas de expresarse: como integrante de una banda, como guitarrista junto a una de las figuras del rock argentino y también como solista. Pero hay algo que vuelve singular a esta historia: gran parte de ese recorrido se observa a través de la cámara de la propia Epumer. La música acompañó a María Gabriela Epumer en distintos proyectos durante las décadas de 1980 y 1990. Integró Viuda e Hijas de Roque Enroll, tocó la guitarra con Charly García y desarrolló una búsqueda solista que también forma parte de su legado.

Cada una de esas experiencias muestra una dimensión de su trayectoria. Su paso por Viuda e Hijas y su trabajo con García la vincularon con momentos reconocibles del rock argentino, mientras que su camino como solista permite acercarse a las canciones y las decisiones de una artista con una voz propia. El archivo reunido en Perfume suma otra perspectiva: la de una creadora que no solo participaba de la música, sino que también registraba los espacios y las experiencias que la rodeaban.

La película nació del encuentro con el archivo que la familia Epumer conservó durante años. Para la directora Lucía S. Ruiz, acceder a ese material implicó asumir una responsabilidad: encontrar una forma de trabajar con las imágenes sin perder de vista que habían sido registradas por la propia María Gabriela.

En sus palabras de dirección, Ruiz explicó que las cajas funcionaron como un mapa hacia la vida y la intimidad de la artista. "El presente y el pasado se acercan, conviven", expresó al referirse a una película que, a partir de esos registros, invita a pensar en el tiempo, la identidad y el trabajo en el arte. Las guionistas Andrea Testa y Lucía S. Ruiz explicaron que uno de los desafíos fue construir escenas con materiales que no habían sido filmados originalmente para una película. Los registros tenían duraciones y características diversas: a veces la cinta se cortaba y, en otras ocasiones, la luz o el funcionamiento automático de la cámara modificaban la imagen.

Próximas funciones de Perfume en CABA