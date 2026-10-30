De Tobika a De La Rivera: los lanzamientos musicales de la semana.

La última semana de octubre llega con novedades para todos los gustos: colaboraciones inesperadas, regresos, videoclips y nuevos proyectos que amplían el universo de artistas argentinos e internacionales. De La Rivera, Maia Reficco, Tobika, Tate McRae, Valentina Gold, LISA, UJI y Soffia Philo presentan sus más recientes lanzamientos y anticipan los próximos pasos de sus carreras.

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Los lanzamientos musicales que tenés que escuchar esta semana

De La Rivera y Sasha Nazar presentan “Valor Interior”

El dúo cordobés De La Rivera inaugura una nueva etapa musical con Valor Interior, su flamante single junto a Sasha Nazar, integrante de Gauchito Club. La canción funciona como primer adelanto de su sexto álbum de estudio, que llevará el mismo nombre y propone una mirada introspectiva sobre la identidad, las raíces y el camino recorrido. Integrado por los primos Gastón Pérez Rivera y Tommy Rivera, el proyecto nacido en Villa María construyó una trayectoria que lo llevó a colaborar con artistas como Emmanuel Horvilleur, Ale Sergi y Abril Olivera, además de presentarse en festivales como Cosquín Rock. Ahora, con esta nueva canción, el dúo apuesta al encuentro entre distintas escenas musicales del país y a una búsqueda artística que pone en primer plano su propia historia.

Maia Reficco estrena el videoclip de “Videostar”

La cantante y actriz argentina Maia Reficco presentó el videoclip oficial de Videostar, una de las canciones de su EP debut de visita, publicado por Interscope Records. Dirigido por Gordy De St Jeor, el material audiovisual profundiza el universo estético y conceptual del proyecto a través de una propuesta cinematográfica atravesada por el deseo, la distancia y la introspección. Entre imágenes de intimidad, espejos, envoltorios plásticos y escenas bajo el agua, la artista construye un relato sobre la exposición y la liberación emocional. Según explicó la propia Maia, el tema es una pieza fundamental del EP y funciona como una suerte de hermana mayor de “amapola”, tanto por su desarrollo musical como por su exploración lírica. Con este lanzamiento, Reficco continúa consolidando su identidad musical después de una carrera internacional que incluyó producciones televisivas, cine y su debut en Broadway.

Tobika relanza “Dos Horas”, su versión inspirada en Los Abuelos de la Nada

El músico argentino Tobika, de 20 años, vuelve a poner en circulación Dos Horas, una canción inspirada en el clásico Mil Horas, de Los Abuelos de la Nada, que había sido retirada de las plataformas digitales. El relanzamiento llega con el reconocimiento y la complicidad de Andrés Calamaro, autor de la composición original, y presenta una reinterpretación con identidad propia. La letra construye una historia de desencuentro a partir de una cita fallida y una espera bajo la lluvia, con una sonoridad urbana que combina elementos orgánicos y sensuales. El estreno encuentra al artista en pleno crecimiento, después de su paso por Lollapalooza Argentina y la presentación de su segundo EP, Inteligencia Artesanal, que incluye colaboraciones con Zoe Gotusso y Yami Safdie. Además, continúa recorriendo Argentina y Uruguay con una gira que lleva el mismo nombre.

Tate McRae vuelve al pop con “Housewife”

La estrella canadiense Tate McRae lanzó Housewife, su primer single después de So Close To What, el álbum que alcanzó el número uno del Billboard 200. Editado a través de RCA Records, el nuevo tema es un himno pop que explora el amor, la fama y la independencia desde la perspectiva de una mujer que se resiste a ser encasillada. El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip dirigido por Pierre-Ange Carlotti y filmado en el sur de Francia, con coreografía de Sergio Reis. La pieza audiovisual comienza con una estética glamorosa que progresivamente deja lugar a una historia sobre las contradicciones entre el deseo de libertad y el costo emocional de algunas decisiones. Con más de 29 mil millones de reproducciones acumuladas a lo largo de su carrera y éxitos globales como greedy y you broke me first, McRae continúa afianzando su lugar entre las figuras más importantes del pop internacional.

Valentina Gold se une a Sael en “Dale Morocho”

La actriz y creadora de contenido Valentina Gold presentó Dale Morocho, su segundo lanzamiento musical y una colaboración con el cantante argentino Sael. Después de su debut con Baby, qué hacemos?, la artista apuesta por una canción de impronta urbana, sensual y descontracturada, en la que una mujer toma la iniciativa y expresa sin rodeos su interés por otra persona. La colaboración nació de una idea que Gold imaginó desde el comienzo con la voz de Sael: una canción que inicialmente iba a ser solista y que terminó convirtiéndose en un intercambio entre dos perspectivas. Con apenas 20 años y una trayectoria que comenzó en la actuación durante su infancia, Valentina participó en ficciones como Esperanza Mía, Solamente Vos y Educando a Nina, además de distintas producciones teatrales y cinematográficas. Ahora busca darle mayor protagonismo a su faceta musical y abrirse camino en una nueva etapa artística.

LISA lanza su EP Press Play y estrena el video de “Tarantino”

La integrante de BLACKPINK y estrella internacional LISA presentó Press Play, un nuevo EP de seis canciones editado a través de LLOUD Co. y RCA Records. Concebido como una experiencia cinematográfica, el material invita a recorrer distintos universos sonoros y visuales a lo largo de sus canciones. Junto con el lanzamiento, la artista estrenó el videoclip de Tarantino, una pieza cargada de acción en la que protagoniza una misión dentro de un hotel para entregarle una carta a su director de cine favorito, Quentin Tarantino. El EP también incluye SaWaDiKa, el single que anticipó el proyecto y cuyo videoclip, filmado en Bangkok, superó los 70 millones de reproducciones en YouTube durante sus primeras 24 horas. Después de consolidar su carrera solista con Alter Ego y ampliar su recorrido hacia la actuación y el cine, LISA continúa explorando nuevas facetas creativas y prepara una residencia de seis presentaciones en Las Vegas.

UJI apuesta al encuentro entre la electrónica y el formato de banda

El productor y compositor argentino UJI, nombre artístico de Luis Maurette, presentó una nueva propuesta que busca llevar su universo electrónico hacia un formato de concierto orgánico y colaborativo. Se trata de UJI & Friends, un proyecto que combina la energía de una fiesta electrónica con la presencia de una banda completa y que tendrá su debut en vivo el próximo 12 de noviembre en el Teatro Xirgu. La iniciativa reúne distintas canciones construidas junto a otros artistas y propone un espacio de intercambio en el que conviven el soul, la electrónica sutil, el pop alternativo y las raíces sonoras del sur. Entre los músicos que forman parte de este recorrido aparecen Alex Serra, Ezequiel Borra, Julia Ortiz, El Beso del Árbol, Sof Tot y Las Hermanas Trucco. La propuesta también recuperará algunos de los momentos más destacados de la discografía de UJI, con una puesta que busca transformar la experiencia electrónica en un encuentro cercano entre artistas y público.

Soffia Philo presenta “Su Historieta”, una canción cargada de ironía

La cantante uruguaya Soffia Philo lanzó “Su Historieta”, un tema que combina influencias del funk y el hip hop de los años noventa con una producción contemporánea. La canción juega con el contraste entre versos agresivos y un estribillo dulce, en una historia de traición sentimental narrada desde el sarcasmo y el humor. En lugar de recurrir al desamor tradicional, la artista lleva la ironía al extremo: su personaje no solo acepta que su pareja esté con otra persona, sino que incluso se ofrece a ser la madrina de su boda. Producido por Polska, responsable también de “No lo sabe”, su colaboración con Noel Schajris, el single cuenta con batería y percusiones en vivo de Rodrigo Humeres. Nacida en Montevideo y con 23 años, Philo comenzó su recorrido musical durante la adolescencia y construyó una identidad versátil que atraviesa géneros como el rap, el dembow, el pop, la cumbia y el reggae. Con este estreno, reafirma su intención de experimentar sin quedar atada a una única etiqueta musical.

La Beriso lanzó “Llegué Temprano”, una canción sobre el desamor y las verdades inesperadas.

La Beriso presentó “Llegué Temprano”, su nuevo single de rock, una canción que explora el desamor, las contradicciones humanas y las oportunidades que pueden cambiarlo todo. A través de una historia atravesada por encuentros inesperados y verdades difíciles de aceptar, la banda construye un relato sobre esos momentos en los que llegar a tiempo puede significar descubrir algo que uno preferiría no saber. El lanzamiento se suma a un año de intensa actividad para el grupo, que continúa con su gira El pasado vuelve a sonar y presentará el tema por primera vez en vivo el sábado 7 de noviembre en el Microestadio de Ferro, en Buenos Aires.

Dominic Fike lanzó How to Quit Smoking, su tercer álbum creado durante una gira por Norteamérica.

Dominic Fike lanzó How to Quit Smoking, su tercer álbum de estudio, un trabajo de 15 canciones que nació de un proceso creativo poco convencional: el músico lo compuso y grabó durante ocho semanas mientras recorría Norteamérica con su gira Comedy Tragedy Parody. Entre habitaciones de hotel, autobuses y distintos estudios, Fike apostó por una producción espontánea, alejada de la búsqueda de perfección, y convocó a artistas como Grace Ives, Danny Brown, reggie, Jorjiana y Tay-K, entre otros. El resultado es un disco atravesado por las experiencias del camino, los vínculos y la exploración personal, que refleja una nueva etapa en la carrera del artista estadounidense.

Jorge Rojas presentó “Uno Mismo” y se prepara para lanzar su nuevo álbum Piano & Voz

Jorge Rojas presenta “Uno Mismo”, un adelanto de su próximo álbum Piano & Voz: El cantante lanzó una nueva versión de una de las canciones más representativas de su repertorio, que formará parte de su próximo disco doble, previsto para el 20 de noviembre. Con el piano y la voz como protagonistas, la propuesta apuesta por una interpretación más íntima y continúa el camino iniciado con “Sincero”, el primer adelanto del proyecto. En paralelo, Rojas vivió otra noche de localidades agotadas en Córdoba con su espectáculo Piano & Voz, acompañado por el pianista Román Ramonda y los bailarines Azul Abigail y Santy Sastre. Tras su paso por Rosario, el artista seguirá recorriendo distintos escenarios del país antes de presentar oficialmente el material.

LIT killah vuelve a sus raíces con su álbum más personal: “Si Caminas Solo..”

Por su parte, LIT killah presentó Si Caminas Solo.., su cuarto álbum de estudio y el proyecto más personal de su carrera. Con diez canciones y una producción independiente junto a After, el artista deja de lado por un momento la vorágine de la escena internacional para volver a sus raíces en Villa Dorrego, González Catán. Entre el rap, el boom bap, el dancehall y el pop, el disco recupera historias de su infancia, el valor de los vínculos y el camino recorrido hasta alcanzar el éxito. El lanzamiento también marca una nueva búsqueda sonora, con colaboraciones creativas junto a sus seguidores y referencias a clásicos del reguetón.