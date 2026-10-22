Tiene solo 8 episodios, fue agregada recientemente a Netflix y es perfecta para cortar semana

Netflix acaba de sumar a su catálogo Aquel, una serie biográfica sobre Raphael, uno de los músicos más influyentes de España. A lo largo de 8 episodios, recorre la vida y obra del cantante, que se convirtió en una de las estrellas iberoamericanas más importantes de la historia, con más de 70 millones de álbumes vendidos en hasta 7 idiomas.

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Aquel no se trata de una serie documental, sino que la coproducción entre España y Colombia a cargo de Caracol Televisión, DLO Producciones y Netflix, recurre a la ficción para relatar esta historia de vida. En este sentido, Álvaro González interpreta al Raphael adolescente, Javier Morgade le pone vida a su juventud y Carlos Santos es un Raphael maduro.

Netflix sumó una serie sobre Raphael a su catálogo.

De esta manera, a lo largo de los capítulos de aproximadamente 45 minutos de duración, los espectadores podrán seguir la historia de Raphael, desde sus inicios mientras trabajaba en una sastrería, hasta el éxito y paso por el Festival de Benidorm y Eurovision.

De qué trata Aquel

Aquel recorre más de cinco décadas de la vida y trayectoria artística de Raphael, el icónico cantante español conocido como el "Divo de Linares". La producción se adentra en sus humildes orígenes durante la posguerra en España, desde su infancia marcada por la escasez en su ciudad natal y su posterior traslado familiar a Madrid, hasta sus primeros pasos como un joven decidido a triunfar en la música contra viento y marea.

A lo largo de los capítulos, la ficción retrata su meteórico ascenso a la fama global y su consolidación como un fenómeno de masas sin precedentes, recreando escenarios internacionales clave de su carrera como París, Moscú, Las Vegas y Ciudad de México. Asimismo, explora momentos cumbre de su vida profesional y su faceta más íntima, incluyendo su sólido vínculo sentimental con la periodista y escritora Natalia Figueroa, quien se convirtió en una compañera fundamental en su vida personal y pública.

Lejos de ser una romantización de su vida, la serie aborda con crudeza las sombras asociadas a las exigencias de la fama, sus problemas con el consumo de alcohol y la grave enfermedad hepática que puso en riesgo su vida a comienzos de los años 2000.