Está en Netflix: la película protagonizada por Rodrigo de la Serna para ver este fin de semana nublado

En el amplio catálogo de Netflix, hay una película argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez ideal para ver este fin de semana nublado: Inseparables. Se trata de una comedia dramática de menos de dos horas basada en hechos reales.

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De qué se trata Inseparables: la película con De la Serna y Martínez en Netflix

Inseparables sigue la historia de Felipe (Oscar Martínez), un empresario exitoso y adinerado que quedó tetrapléjico tras un terrible accidente. Está buscando un asistente terapéutico, y aparece Tito (Rodrigo de la Serna), un tipo de barrio, pícaro y cordial, que no encaja en el perfil, pero termina siendo la persona que lo reconecta con las pequeñas alegrías de la vida que había dejado atrás. El vínculo entre dos mundos opuestos se muestra con humor y emoción, regalando una historia diferente y única.

Dirigida por Marcos Carnevale, se trata de la versión argentina de la película francesa “Intouchables” (2011) que, a su vez, está inspirada en una historia real. Si bien el film argentino fue estrenado en 2016, es uno de los títulos más elegidos en la plataforma de streaming y la historia dramática, pero divertida, se presenta como una gran opción para ver este fin de semana que promete ser nublado.

La película se estrenó en 2016 y es perfecta para disfrutar un fin de semana nublado

¿Cómo se compone el elenco de Inseparables?

Además de Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna, la película cuenta con grandes artistas argentinos: