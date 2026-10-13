La pelea entre Raphael y Julio Iglesias que revela una serie de Netflix.

Una vez más Netflix sorprende en su catálogo con una miniserie biográfica de uno de los artistas más trascendentes de la música en español. Se trata de "Aquel", la producción de ocho capítulos que narra la vida y obra del cantante Raphael. Sin dudas una historia que a los fanáticos de la música les va a encantar.

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La trama comienza a partir de los momentos claves de la vida del artista español que marcaron su vida. Desde su difícil infancia, el lazo estrecho con su madre y el cumplimiento del servicio militar, hasta la consagración en los teatros más importantes del mundo, su matrimonio de más de medio siglo con la reconocida periodista Natalia Figueroa y su rivalidad artística con Julio Iglesias.

El actor Javier Morgade interpreta a Miguel Rafael Martos Sánchez durante su juventud y la primera etapa de búsqueda profesional, mientras que Carlos Santos encarna al artista en su madurez. A pocos días desde su estreno en la plataforma, la producción escaló con rapidez en los rankings de consumo posicionándose el pasado fin de semana largo en el puesto número 7 de las ficciones más vistas en Argentina.

Con producción de DLO Producciones en asociación con Caracol Televisión, la serie tuvo la dirección coral de Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís, sumado a los guionistas Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó. El elenco de soporte se completa con actuaciones de figuras como Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro.

A qué se debe la rivalidad entre Raphael y Julio Iglesias

La rivalidad entre Raphael y Julio Iglesias fue uno de los enfrentamientos más comentados de la música española durante los años 80. Aunque hoy mantienen una relación cercana, hubo una época en la que los celos profesionales y las declaraciones cruzadas alimentaron una guerra mediática que trascendió los escenarios.

Cuando Julio Iglesias comenzó a ganar popularidad tras triunfar en el Festival de Benidorm de 1968 con La vida sigue igual, Raphael ya era una figura consagrada, reconocido por canciones como Yo soy aquel y Hablemos del amor. La tensión entre ambos se profundizó cuando Iglesias se incorporó a CBS, la misma discográfica que Raphael, quien interpretó esa decisión como una traición de su productor, Manuel Alejandro, que había sido clave en su carrera.

La rivalidad entre Raphael y Julio Iglesias fue uno de los enfrentamientos más comentados de la música española durante los años 80.

El conflicto llegó a su punto más álgido cuando Raphael cuestionó públicamente el talento de su colega. En una declaración que generó repercusión, aseguró que "cantaba 100 veces mejor que él" y recordó que, cuando se conocieron, Julio le llevaba las maletas y lo llamaba "maestro". La respuesta de Iglesias no tardó en llegar, sostuvo que Raphael solo debería abrir la boca para cantar.

Con el tiempo, la exposición mediática y las críticas cruzadas dieron paso a una reconciliación. Incluso la esposa de Raphael, Natalia Figueroa, habría intervenido para convencerlo de frenar la polémica. Finalmente, el cantante de Linares reconoció el trabajo de Iglesias y le expresó su respeto profesional.