El thriller incomodo de Netflix: de sólo 7 capitulos, lidera en el ranking global

Netflix incorporó a su catálogo "El club gastronómico", una serie neerlandesa de drama y thriller que sigue a cuatro parejas cuya relación cambia por completo después de la muerte de uno de sus integrantes.
La producción, creada por Dorien Goertzen, tiene una primera temporada de siete episodios y está basada en un bestseller.
La historia comienza cuando Evert, uno de los integrantes del grupo, muere durante un incendio. El hecho, que inicialmente podría parecer un accidente, lleva a las mujeres del club a sospechar que detrás de la tragedia existe algo más. A partir de la investigación, empiezan a aparecer secretos del pasado de cada integrante.
Con Loes Haverkort, Teun Luijkx y Rifka Lodeizen como parte del elenco principal, la ficción estrenó su primera temporada el 10 de septiembre de 2026 y hoy ya lidera como la más vista en cuatro países.
¿De qué se trata "El club gastronómico"?
La historia sigue a Karen, una mujer que se instala con su familia en Bergen, una exclusiva localidad de Países Bajos. Allí logra incorporarse a un reducido círculo de parejas que organiza cenas y encuentros privados, donde el lujo, las relaciones sociales y una aparente vida perfecta forman parte de la rutina.
La tranquilidad se rompe cuando una casa del vecindario queda destruida por un incendio y Evert, uno de los miembros del grupo, muere. Su esposa, Babette, y sus hijos sobreviven, pero el hecho genera interrogantes entre los demás integrantes. A medida que surgen nuevos indicios, Karen comienza a sospechar que detrás de la tragedia podría existir una historia que el resto intenta ocultar.
La protagonista decide investigar por su cuenta y empieza a descubrir los conflictos que atraviesan a las familias. Infidelidades, dificultades económicas, resentimientos acumulados y problemas personales quedan expuestos mientras intenta reconstruir qué ocurrió antes del incendio y cuál era la verdadera relación entre los integrantes del círculo.
El elenco está encabezado por Loes Haverkort, en el papel de Karen, junto a Teun Luijkx, Rifka Lodeizen, Remko Vrijdag, Charlie Chan Dagelet y Matthijs van de Sande Bakhuyzen.
Ficha técnica de "El club gastronómico"
- Título original: De Eetclub
- País: Países Bajos
- Género: Drama y thriller
- Temporadas: 1
- Episodios: 7
- Creación: Dorien Goertzen
- Dirección: Dana Nechushtan y Margien Rogaar
- Guion: Dorien Goertzen y Jop Esmeijer
- Basada en: la novela De Eetclub, de Saskia Noort
- Reparto: Loes Haverkort, Teun Luijkx, Rifka Lodeizen, Remko Vrijdag, Charlie Dagelet, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Noortje Herlaar y Edwin Jonker
- Plataforma: Netflix