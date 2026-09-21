El thriller incomodo de Netflix: de sólo 7 capitulos, lidera en el ranking global

Netflix incorporó a su catálogo "El club gastronómico", una serie neerlandesa de drama y thriller que sigue a cuatro parejas cuya relación cambia por completo después de la muerte de uno de sus integrantes.

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La producción, creada por Dorien Goertzen, tiene una primera temporada de siete episodios y está basada en un bestseller.

La historia comienza cuando Evert, uno de los integrantes del grupo, muere durante un incendio. El hecho, que inicialmente podría parecer un accidente, lleva a las mujeres del club a sospechar que detrás de la tragedia existe algo más. A partir de la investigación, empiezan a aparecer secretos del pasado de cada integrante.

Con Loes Haverkort, Teun Luijkx y Rifka Lodeizen como parte del elenco principal, la ficción estrenó su primera temporada el 10 de septiembre de 2026 y hoy ya lidera como la más vista en cuatro países.

¿De qué se trata "El club gastronómico"?

La historia sigue a Karen, una mujer que se instala con su familia en Bergen, una exclusiva localidad de Países Bajos. Allí logra incorporarse a un reducido círculo de parejas que organiza cenas y encuentros privados, donde el lujo, las relaciones sociales y una aparente vida perfecta forman parte de la rutina.

La tranquilidad se rompe cuando una casa del vecindario queda destruida por un incendio y Evert, uno de los miembros del grupo, muere. Su esposa, Babette, y sus hijos sobreviven, pero el hecho genera interrogantes entre los demás integrantes. A medida que surgen nuevos indicios, Karen comienza a sospechar que detrás de la tragedia podría existir una historia que el resto intenta ocultar.

La protagonista decide investigar por su cuenta y empieza a descubrir los conflictos que atraviesan a las familias. Infidelidades, dificultades económicas, resentimientos acumulados y problemas personales quedan expuestos mientras intenta reconstruir qué ocurrió antes del incendio y cuál era la verdadera relación entre los integrantes del círculo.

El elenco está encabezado por Loes Haverkort, en el papel de Karen, junto a Teun Luijkx, Rifka Lodeizen, Remko Vrijdag, Charlie Chan Dagelet y Matthijs van de Sande Bakhuyzen.

Ficha técnica de "El club gastronómico"