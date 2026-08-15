The Vampire Lestat: qué cambia en la temporada 3, según sus protagonistas. Foto: AMC

Después de dos temporadas atravesadas por la historia de Louis de Pointe du Lac, Interview with the Vampire cambia el eje de su relato. La tercera temporada, titulada The Vampire Lestat, pone al personaje de Lestat de Lioncourt en el centro para conocer su historia desde una nueva perspectiva.

La serie de AMC, basada en la saga de Anne Rice, estrenó su tercera temporada el 7 de junio de 2026. La nueva entrega adapta el segundo libro de The Vampire Chronicles y presenta a Lestat en una nueva faceta: se convierte en una estrella de rock, forma una banda y sale de gira mientras Daniel Molloy registra todo para un documental.

The Vampire Lestat es la tercera temporada de Interview with the Vampire. Foto: AMC

Este cambio también modifica la mirada sobre personajes que el público ya conoce. Jacob Anderson, Eric Bogosian y Assad Zaman, quienes interpretan a Louis, Daniel y Armand, hablaron con El Destape sobre sus personajes y los desafíos de esta nueva etapa.

Qué esperar de la nueva temporada de Interview with the Vampire

Durante las primeras temporadas de Interview with the Vampire, los acontecimientos estuvieron atravesados por los recuerdos de Louis y su versión de la relación con Lestat. Sin embargo, en The Vampire Lestat la trama cambia de foco y ahora es Letat quien narra lo sucedido.

Para Jacob Anderson, interpretar nuevamente a Louis implicó descubrir aspectos que no habían aparecido antes. "Es una oportunidad muy interesante para explorar a un personaje que sentís que conocés muy bien y, al mismo tiempo, desafiar tus propias percepciones", explicó.

El cambio también alcanza a Daniel. Eric Bogosian contó que su relación con Lestat es mucho más confrontativa que la que tenía con Louis. "Lestat juega conmigo y eso hace que me enoje cada vez más", señaló.

Además, Daniel debe adaptarse a su nueva vida como vampiro sin abandonar su identidad de periodista. "Sigue siendo Daniel. Sigue siendo periodista. Sigue intentando conseguir la historia, pero al mismo tiempo también quiere morder gente", resumió Bogosian.

Lestat se convierte en una estrella de rock

Uno de los grandes giros de la temporada es la nueva vida pública de Lestat. Después de que Daniel publicara la entrevista con Louis, el vampiro decide contar su propia historia a su manera: forma una banda, graba un disco y comienza una gira. Pero la temporada también profundiza en su pasado, su infancia, su relación con Gabriella y su transformación en vampiro.

Mientras tanto, Armand atraviesa una etapa completamente diferente. Assad Zaman explicó que el personaje perdió el control sobre el mundo y la narrativa que había construido. "Tiene que empezar de nuevo. Está tratando de descubrir qué significa eso", cerró.

The Vampire Lestat se encuentra disponible para ver, junto a las otras dos partes de Interview with the Vampire en AMC y AMC+, Prime Video, Apple TV+ y muy pronto por el catálogo de Netflix Argentina.