Los mensajes ocultos de un disco de The Beatles que abrieron un debate sobre Paul McCartney

Se cumple un nuevo aniversario de la foto que Michael Cooper le sacó en 1967 a The Beatles para la tapa del mítico álbum "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band". Especulaciones y teorías conspirativas que surgieron a partir de su lanzamiento.

Las teorías conspirativas son un clásico en la historia de la humanidad. Pero hay una que realmente logró trascender a lo largo de los años y tiene nada menos que a uno de los líderes de The Beatles como protagonista: Paul McCartney. ¿Murió? ¿El actual es un impostor? Son algunas de las preguntas que los fanáticos y fanáticas se siguen haciendo. Creer o reventar, y pese a la gran cantidad de veces que el rockstar (hoy con 79 años) lo aclaró, existen diversas teorías de que el verdadero Paul murió y que los integrantes de la banda lo ocultaron.

Justamente este 30 de marzo se cumple un nuevo aniversario de la foto que Michael Cooper le sacó en 1967 a The Beatles para la tapa del mítico álbum "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", colmado de grandes canciones como "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "With a Little Help from My Friends", "Lucy in the Sky with Diamonds" y "She's Leaving Home", entre otras. Curiosamente, aquella imagen alimentó aún más la teoría de la muerte de McCartney. Y hasta el día de hoy, la misma es motivo de estudio, consultas e interés por parte de aquellos y aquellas que creen dicha versión.

Cómo nació la versión de que Paul McCartney murió

El 12 de octubre de 1969, un oyente que se identificó como "Tom" llamó al programa de radio que conducía Russ Gibb y le aseguró: "Paul está muerto". Y luego de un silencio incómodo, insistió: "Paul McCartney está muerto". Y trató de aportar una evidencia: "Poné Revolution 9 al revés y en la parte que John repite number nine, vas a ver que dice con claridad Turn me on, dead man (Enciéndeme, hombre muerto)".

Un día después de aquella tensa y fatal conversación, un joven que escuchó el programa radial escribió una nota para The Michigan Daily, donde tituló una nota: "La muerte de McCartney: nueva evidencia sale a la luz". Consciente de que publicar la nota con su verdadero nombre le hubiera podido traer serias consecuencias, la firmó como "Fred LaBour".

George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, Brian Epstein y John Lennon.

En la nota que redactó aseguró que Paul había muerto en un accidente de autos durante la madrugada del 9 de noviembre de 1966. De acuerdo a lo que se sostuvo en el artículo, el músico se enojó tras grabar en un estudio de grabación, tomó su auto y salió a dar unas vueltas. Se encontró con una joven en la calle y decidió acompañarla a su casa. Ya con el vehículo en movimiento, la mujer advirtió que se trataba de Paul McCartney, por lo que se abalanzó sobre él, detalle que lo llevó a estrellarse con un camión. ¿El resultado? Según se precisó, el rockstar terminó decapitado.

La foto y la noticia que replicaron diversos medios sobre la supuesta muerte de Paul McCartney en un accidente.

Como consecuencia, la banda encubrió el trágico hecho para poder permanecer en la ola exitosa que surfeaban por aquel entonces. ¿Qué hicieron? Buscaron a un hombre que se pareciera a Paul para que se sumara al grupo y poder sostener la mentira. Incluso, se comentó que Brian Epstein -reconocido manager de The Beatles- no pudo soportar la pantomima que montaron y que en realidad no murió como consecuencia de una sobredosis. El rumor que cobró fuerza fue que lo asesinaron por tratar de revelar la verdad de lo sucedido.

Qué mensajes subliminales esconde el disco de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, de The Beatles

Según diversas teorías que elaboraron los fanáticos a lo largo de los años, la original tapa cuenta con varias curiosidades:

Debajo de donde se encuentran Paul McCartney , John Lennon , George Harrison y Ringo Starr hay una especie de cementerio colmado de plantas y pareciera que están en un entierro .

, , y . En el piso se pueden apreciar unas flores amarillas que simulan un bajo para zurdos. Justamente, Paul es bajista y es zurdo. Además, dicho instrumento tiene tres cuerdas y no cuatro. Según varios fans, esto se debe a que la banda quiso evidenciar que había tan solo tres Beatles vivos.

La icónica tapa de "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” de The Beatles.

La gran mayoría de las personas famosas que forman parte del disco estaban muertas en aquella época , lo que supone que The Beatles quiso dejar un mensaje oculto sobre “la muerte” .

, lo que supone que . Arriba de la cabeza de Paul McCartney aparece la mano del humorista Issy Bonn. En la cultura hindú, este gesto significa la muerte. Antes de la realización de este disco, los Beatles habían quedado encantados en uno de los viajes que hicieron a la India.

Foto sacada por Michael Cooper en la producción del disco "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, de The Beatles.

Los cuatro integrantes de la banda sostienen un instrumento . De todas formas, y llamativamente, Paul McCartney es el único que tiene un instrumento de madera y de color negro ; mientras que Paul McCartney , John Lennon , George Harrison y Ringo Starr cuentan con uno de color metal y brillante . ¿Intentaron evidenciar la muerte de Paul?

. De todas formas, y ; mientras que , , y . ¿Intentaron evidenciar la muerte de Paul?

Quién es “Faul”, el supuesto reemplazo de Paul McCartney, según las teorías de varios fans

Según las versión más popular que trascendió entre los fanáticos, tras la supuesta muerte accidental de Paul McCartney, el cantante y compositor fue reemplazado por una persona muy parecida. Al hombre se lo conoció como William Campbell o Billy Shears. Era músico y en 1966 había ganado un concurso de dobles de Paul en Inglaterra, aunque también tuvo que hacerse algunos retoques de cirugía estética. La teoría conspirativa también indica que tocaba con la mano derecha y que debió aprender a usar el bajo con la izquierda, ya que "el verdadero Paul" era zurdo.

Al "Paul McCartney impostor" se lo bautizó como "Faul", un juego de palabras que intentó dar a entender que se trata de "el falso Paul McCartney". Al día de hoy, miles de fans comparan las fotos del antes y después de uno de los Beatles más queridos por la gente.

La comparativa entre Paul McCartney y Faul, el supuesto hombre que reemplazó al cantante y compositor de The Beatles.

El día que Paul McCartney desmintió su muerte

La ola de rumores sobre la muerte de Paul McCartney estalló en octubre de 1969, a partir del testimonio que presentó un oyente del programa de Russ Gibb. Y tras varias semanas de especulaciones, Paul McCartney decidió tomarse una fotografía para la revista Life (7 de noviembre de 1969), donde confirmó que estaba vivo y que las versiones eran verdaderamente insólitas.

"Tal vez el rumor comenzó porque no he estado mucho en la prensa últimamente", sostuvo, con cierta molestia. Asimismo, resaltó que se encontraba descansando con su esposa Linda Eastman y sus hijas, Heather McCartney y Mary McCartney: "He hecho suficiente prensa en toda mi vida y no tengo nada que decir en estos días. Estoy feliz de estar con mi familia y trabajaré. Estuve conectado durante diez años y nunca me desconecté". Y deseó: Ahora me desconecto cada vez que puedo. Preferiría ser un poco menos famoso en estos días".

"Paul todavía sigue con nosotros", la tapa de la revista Life del 7 de noviembre de 1969 en la que Paul McCartney confirmó que seguía vivo.

"Las personas que están inventando estos rumores deberían cuidarse un poco más. No hay suficiente tiempo en la vida. Deberían preocuparse por sí mismos en lugar de preocuparse por si estoy muerto o no", concluyó de manera contundente sobre las versiones acerca de su supuesta muerte. "Lo que tengo que decir está todo en la música. Si quiero decir algo, escribo una canción. ¿Puedes difundir que solo soy una persona común y quiero vivir en paz? Tenemos que irnos ahora. Tenemos dos niños en casa", le pidió al mencionado medio de comunicación.

Por último, Paul confirmó de manera definitiva la separación de The Beatles: "Preferiría hacer lo que empecé haciendo, que es hacer música. Hacemos buena música y queremos seguir haciendo buena música. Pero lo de los Beatles se acabó. Se ha explotado, en parte por lo que hemos hecho, y en parte por otras personas". En referencia a su relación con John Lennon, indicó: "Somos individuos, todos diferentes. John se casó con Yoko, yo me casé con Linda. No nos casamos con la misma chica".