¿Walt Disney fue congelado? La verdad detrás de la historia

En un nuevo aniversario de su fallecimieno, Walt Disney genera dudas acerca de si fue o no congelado tras su muerte. Por qué mucha gente lo afirma y la verdad acerca de la leyenda sobre el padre Mickey Mouse y el Pato Donald.

¿Walt Disney fue o no congelado? La duda que se extendió a lo largo de los años y se convirtió en leyenda.

¿Walt Disney fue o no congelado? La duda que se extendió a lo largo de los años y se convirtió en leyenda.

A lo largo de los años, una leyenda trascendió a lo largo del tiempo: Walt Disney está congelado. Aquella afirmación se extiende en distintas partes del mundo e incluso es motivo de chistes y comentarios. A 55 años de la muerte del creador de Mickey Mouse, el Pato Donald y de los gigantescos parques de Disney World, un repaso por la vida y el curioso desenlace del famoso empresario, guionista y productor de cine estadounidense.

Corría el año 1966 y Walter Elias Disney estaba enfocado en los próximos proyectos. Ya había inaugurado el parque de Disneyland en 1955, en California, pero tenía como objetivo abrir otro en Orlando. Era una de las personalidades más reconocidas del planeta y contaba con muchísimo dinero. Sin embargo, en noviembre de aquel año, comenzó a tener dolores y molestias en el cuerpo, por lo que acudió al médico, que le ordenó hacer unas placas. Las mismas arrojaron que tenía una mancha en el pulmón izquierdo. Era cáncer y el productor era muy fumador.

El hermetismo invadió los estudios de Disney. Walt fue operado de urgencia y la familia mantuvo la noticia en la intimidad. El 15 de diciembre de 1966, no pudo vencer a la enfermedad y murió a los 65 años. La noticia conmocionó a todo Estados Unidos y a todo el mundo. No había forma de comprender lo que había sucedido. Por decisión de sus seres queridos, su cuerpo no fue velado ni hubo una ceremonia de carácter público. Y allí comenzó la leyenda que, al día de hoy, sigue siendo repetida una y otra vez.

Walt Disney y Mickey Mouse, personaje mítico que creó el 18 de noviembre de 1928.

Qué hizo la familia con el cuerpo de Walt Disney

Luego de la muerte de Walt Disney, a quien no velaron de manera pública y sin cámaras de fotos o de televisión de por medio, comenzaron a circular versiones que tenían que ver con que su cuerpo fue congelado. ¿Cómo se iniciaron? Al parecer, trabajadores de la propia empresa hicieron bromas al respecto, indicando que había sido congelado. De hecho, una revista de California lo afirmó. Y la bola de nieve se hizo cada vez más fuerte, ya que en aquellos tiempos se hablaba de que la ciencia podía congelar a un ser humano para luego encontrar la cura y hacerlo resucitar. Este método se lo conoció como "criogenización".

Qué es el a criogenización

La criogenización es un conjunto de técnicas que se emplean para enfriar a un ser vivo a una temperatura muy baja. La misma fue empleada por Bob Nelson, presidente de la hoy extinta Sociedad Criogénica de California, que tenía como objetivo congelar a personas muertas para luego encontrar las curas de las enfermedades que tenían. De hecho, un psicólogo famoso como James Bedford aceptó someterse a este tratamiento tras su muerte. Lo mismo ocurrió con Ted Williams, exitoso beisbolista de la época que aún permanece congelado.

Walt Disney, en el frente de Magic Kingdom, uno de los parques de Disney World.

Lo cierto es que los rumores que comenzaron a partir de los chistes de trabajadores de Disney, la novedosa técnica de criogenización que jamás tuvo éxito, y el pensamiento colectivo de que "todo era posible" llevaron a que la sociedad imaginara y viralizara la idea de que Walt Disney había sido congelado. La propia familia se encargó de cremar los restos del creador de Mickey.

James Bedford fue el primer hombre en ser congelado: ocurrió semanas después de la muerte de Walt Disney.

De hecho, el propio Nelson lamentó en diálogo con Los Angeles Times que los restos del empresario fueran incinerados: "Mucha gente cree que fue congelado y que sus restos reposan en el sótano de su casa. La realidad es que perdió la oportunidad por poco. Nunca lo especificó por escrito, así que su familia optó por la incineración. Dos semanas después de su muerte, congelamos al primer ser humano". Además, Diane Disney -hija de Walt- desmintió los rumoresuna semana después del deceso: "Es absolutamente falso que mi papá deseaba ser congelado. Dudo, sinceramente, que él alguna vez haya oído hablar de la criogénesis”.

Dónde está la tumba de Walt Disney

La tumba con los restos incinerados de Walt Disney se encuentra ubicada en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale (California, Estados Unidos). Dicho sitio puede ser visitado por cualquier persona.