Testament regresa a la Argentina para encabezar una noche que reunirá a tres expresiones del metal extremo. La banda californiana tocará el martes 1 de diciembre de 2026 en el Teatro Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por Municipal Waste e Immolation. El encuentro cruzará distintas generaciones y sonidos: el thrash del Área de la Bahía, la velocidad del crossover y la oscuridad del death metal neoyorquino.

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Testament, cuatro décadas de thrash y un disco reciente

Formada en California durante la década de 1980, Testament construyó una trayectoria que la convirtió en una de las bandas más respetadas de la escena thrash. Discos como The Legacy, The New Order y Practice What You Preach forman parte de la historia del género y de la producción musical del Área de la Bahía.

En Para Bellum, editado en 2025 por Nuclear Blast, el grupo mantiene su sonido agresivo mientras aborda preocupaciones contemporáneas como la tecnología, la desconexión y el caos social. El título retoma una expresión latina que significa "preparate para la guerra".

La formación incluye a Chuck Billy en voz, Eric Peterson y Alex Skolnick en guitarras, Steve DiGiorgio en bajo y Chris Dovas en batería. Su regreso a Buenos Aires sumará así un nuevo capítulo a una carrera que atraviesa cuatro décadas.

Municipal Waste e Immolation completan la fecha

Desde Richmond, Virginia, Municipal Waste ayudó a acercar el thrash a una nueva generación con una mezcla de velocidad, energía punk y espíritu crossover. Entre sus discos más reconocidos están Waste 'Em All, Hazardous Mutation y The Art of Partying, lanzado en 2007 e incorporado al Salón de la Fama de la revista Decibel.

Municipal Waste llega a Argentina junto a Testament (Foto: gentileza prensa HP Prensa).

Su recorrido también incluye Electrified Brain, de 2022, con canciones como Grave Dive, High Speed Steel y Crank the Heat.

Por su parte, Immolation llegará con el peso de una trayectoria iniciada a fines de los años 80. Desde su debut Dawn of Possession, de 1991, los neoyorquinos desarrollaron un sonido de guitarras densas, voces extremas y atmósferas opresivas.

En 2026 publicaron Descent, su duodécimo álbum de estudio. El material continúa la exploración de una banda que, después de más de tres décadas, mantiene una identidad reconocible dentro del death metal.

Immortal llega a Argentina junto a Testament (Foto: gentileza prensa HP Prensa).

Cuándo toca Testament en Argentina y dónde comprar entradas

El recital será el martes 1 de diciembre de 2026 en El Teatro Flores, (Rivadavia 7806, CABA). La venta de entradas está disponible en Passline.