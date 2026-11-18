Después de más de una década sin pisar escenarios locales, Faith No More confirmó su regreso a Buenos Aires para el próximo 7 de noviembre de 2027 en el Estadio Ferro. La banda de rock y metal, liderada por Mike Patton no llegará sola: el recital contará con Alice in Chains y Mastodon como invitados especiales, armando un triple recital de alto peso para el público en Argentina. El espectáculo forma parte del "Faith No More South America Tour 2027, una gira regional que también pasará por São Paulo, Curitiba y Santiago de Chile.

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Dónde comprar entradas y precios para Faith No More

La cita en el estadio de Ferro Carril Oeste será el domingo 7 de noviembre de 2027. Quienes quieran asegurar su lugar podrán conseguir sus tickets a partir de este viernes 20 de noviembre desde las 15:00, únicamente a través de la plataforma Entrada Uno. Por el momento, la producción no ha dado a conocer todos los precios de las distintas ubicaciones, pero el rango de precios irá de 130.000 a 265.000 pesos.

Por la magnitud del recital y la demanda esperada, conviene ingresar al sitio web antes de la hora de venta, para asegurar un lugar en la fila virtual. Además, sirve seguir de cerca las redes sociales de la productora Fenix, en caso de anunciarse promociones, preventas o cuotas sin interés con distintos bancos.

Faith No More vuelve a Argentina junto a Alice in Chains y Mastodon. (Crédito de imagen: Fenix Entertainment)

El regreso de Faith No More y un cruce de estilos en Ferro

La vuelta de Faith No More tiene un atractivo extra para quienes siguen su historia: además de Mike Patton en voz, Billy Gould en bajo, Mike Bordin en batería y Roddy Bottum en teclados, la formación contará con el regreso del guitarrista Trey Spruance, quien formó parte del grupo entre 1993 y 1995 y grabó King for a Day… Fool for a Lifetime, uno de los álbumes centrales de su carrera.

Según explicó el propio Gould en una entrevista, el grupo decidió retomar la actividad ahora porque su música es "muy física" y querían volver mientras todavía puedan tocarla con la energía que exige. Con discos como The Real Thing (1989) y Angel Dust (1992), el quinteto de San Francisco marcó a toda una generación al cruzar metal, funk, hip-hop y punk sin encasillarse.

La fecha en Ferro incluye a Alice in Chains, quienes llegan como uno de los nombres centrales del sonido de Seattle de los noventa, respaldado por discos como Dirt (1992) y Jar of Flies (1994). Por su parte, Mastodon aportará la cuota de metal progresivo y psicodelia desde Atlanta, presentando Marrow Deep (2026), su primer álbum tras el fallecimiento de su guitarrista fundador Brent Hinds.