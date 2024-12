Tenía 65 años: dolor en Telefe por la muerte de una histórica figura de la ficción argentina

Profundo dolor en la televisión argentina por la trágica muerte de esta figura.

En las últimas horas del martes, el mundo del espectáculo se vio conmocionado por el triste fallecimiento de la talentosa actriz argentina que brilló en canales de televisión como Telefe, El Nueve y El Trece. A sus 65 años, dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. La Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó su profunda tristeza y acompañó a los familiares y seres queridos en este doloroso momento.

María Socas luchó contra una enfermedad desde hace tiempo y estuvo internada en el sanatorio Fleming durante más de dos semanas. Sus amigos cercanos revelaron que la actriz batallaba contra un cáncer que se complicó en los últimos meses.

La querida actriz dejó un legado en la industria del entretenimiento argentino. Participó en destacadas obras de teatro, novelas y películas tanto a nivel nacional como internacional. En producciones internacionales, se destacó en películas como "The Warrior and the Sorceress" (1985), "Deathstalker II" y "Hollywood Boulevard II" (1990). A nivel nacional, brilló en filmes como "No habrá más penas ni olvido" (1983), "Los chicos de la guerra" (1984), "Kamchatka" (2002), "Las manos" (2006), entre muchas otras. Su último trabajo fue en la inédita "La sangre roja" (2021).

La trayectoria de María Socas desde el 2000 en adelante. (Foto: Wikipedia)

María Socas también fue madre de dos hijos, Sasha y Wanda, fruto de su relación con el músico Rubén Brenner. En una entrevista, la actriz mencionó que sus hijos fueron el mejor regalo que la vida le dio. Sasha sigue sus pasos como investigador y Wanda comparte su pasión por conversar y estar rodeada de amigos.

Tras conocer la triste noticia, numerosos artistas expresaron su dolor y despidieron a María Socas en las redes sociales. José María Muscari, en palabras emotivas, recordó los momentos compartidos y deseó que la actriz encuentre la paz eterna.

El legado de María Socas perdurará en la memoria de todos aquellos que disfrutaron de su talento y carisma en el mundo del espectáculo. Su partida deja un vacío difícil de llenar, pero su legado vivirá en cada una de sus actuaciones que seguirán siendo disfrutadas por las futuras generaciones.

El cine argentino está de luto por la muerte de una reconocida figura

El cine argentino está de luto por la muerte del realizador Alejandro Malowicki a los 80 años. Durante sus décadas de trayectoria, Malowicki se especializó en el cine para las infancias y dirigió, entre otras películas, la conocida comedia con tintes musicales Pinocho (1986), clásico infantil de Carlo Collodi, con Soledad Silveyra.

Alejandro Malowicki nació el 27 de enero de 1944 en Buenos Aires y fue autor, productor y director de los largometrajes Pinocho, Pyme, Las aventuras de Nahuel y Terrible, filmes nacionales importantes en la historia del cine de animación en Argentina. Además, en su tarea como docente e investigador fue fundador y presidente de la Asociación de Cine para la Infancia (APCI), del Observatorio Nacional del Audiovisual para la Infancia y la Adolescencia y también es el creador de las cátedras de Dirección y Producción de Cine y Televisión para Niños y Jóvenes en la carrera de Diseño, Imagen y Sonido, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y de Dirección y Producción de Cine y Televisión para Niños y Jóvenes, en la ENERC, Escuela de Cine del INCAA.