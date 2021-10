Jennifer Aniston y el emotivo mensaje al actor de Friends que murió: "Te extrañaremos"

Jennifer Aniston le dedicó un sentido mensaje a James Tyler, que interpretó a Gunther en Friends, la famosa serie de televisión estadounidense.

La muerte de James Michael Tyler, el actor que interpretó a Gunther en Friends, sigue causando conmoción no solamente en los fanáticos de la reconocida serie de televisión estadounidense sino también en los propios colegas que lo acompañaron allí. De hecho, fue la misma Jennifer Aniston la que le dedicó un breve pero emocionante mensaje a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram (@jenniferaniston), en la que tiene más de 38 millones de seguidores.

La actriz, directora y productora de cine norteamericana de 52 años se expresó de manera contundente para recordar a quien falleció a los 59 como consecuencia de la fase 4 de un cáncer de próstata que lo venía aquejando desde 2018. Su personaje de "el enamorado de Rachel" hizo que los seguidores de esa producción se encariñaran muchísimo con él. Su deceso se produjo durante el domingo 24 de octubre de 2021 en su casa de Los Ángeles.

El mensaje de Jennifer Aniston tras la muerte de James Michael Tyler, Gunther de Friends

Jennifer Aniston, que interpretó a Rachel Green en la famosa serie de televisión de Estados Unidos publicó en su Instagram oficial un video de una escena protagonizada por ella y por Gunther y escribió unas sentidas palabras: "Friends no hubiera sido lo mismo sin ti. Gracias por las risas que aportaste al programa y a todas nuestras vidas. Te extrañaremos #JamesMichaelTyler".

El mensaje de Jennifer Aniston tras la muerte de Tyler, su excompañero en Friends.

Qué fue Friends

Se trató de una serie de televisión estadounidense en la que tres hombres y tres mujeres jóvenes son mejores amigos y viven en el mismo conjunto de departamentos. Ellos enfrentan la vida y el amor en la ciudad de Nueva York y se involucran en los asuntos personales de los demás. A lo largo de la historia, cada personaje va creciendo con ciertas características, se desarrollan romances, rupturas e incontables chistes.

Con un total de diez temporadas, cargado de 236 episodios de aproximadamente 22 minutos cada uno, Friends se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC y terminó el 6 de mayo de 2004. Su canción de base fue I'll Be There for You, de The Rembrantds, y este producto recibió decenas de nominaciones y de premios. Hace poco, el 27 de mayo de 2021, gran parte del elenco se reencontró, el evento fue transmitido en vivo y millones de fanáticos se emocionaron en todo el mundo al observar a las estrellas de este ciclo cuando recrearon algunas escenas de la comedia 17 años después de su final al aire.

El elenco de Friends despidió a James Michael Tyler, Gunther, en las redes sociales

Al igual que Jennifer Aniston, otros colegas del actor se sumaron a su adiós a través de Instagram, como por ejemplo Courteney Cox (Mónica), Lisa Kudrow (Phoebe) y Matt LeBlanc (Joey).