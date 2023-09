Arturo Puig habló sobre el "regreso" de "Grande, Pá!" y sorprendió a todos: "6 capítulos"

El actor Arturo Puig hizo una revelación que nadie imaginaba sobre la recordada serie de Telefe que lo llevó a la popularidad en las mesas familiares.

Arturo Puig, reconocido actor de cine, teatro y televisión, está próximo a debutar con Largo viaje de un día hacia la noche en el Teatro San Martín, una obra de Eugene O'Neill que lo tiene compartiendo protagónico con Selva Alemán, su esposa. En la previa al estreno, Puig reveló al programa Especialistas en Cosas (El Destape Radio) las claves de su nueva obra y lanzó inesperadas revelaciones sobre el "regreso" de ¡Grande, Pá!, el éxito televisivo que le marcó un salto de popularidad en los '90.

Consultado por Fabiana Solano y Nacho Dunand -conductores del ciclo que va los domingos de 16 a 19 horas- Arturo rememoró el impacto que tuvo la tira diaria en su momento de aire en Telefe: "Fue el programa más visto de ese momento, lo recuerdo con mucho cariño. Ese fue uno de los programas que deseaba ir a grabar porque nos divertíamos muchísimo con el elenco y el equipo técnico. Creo que ese fue uno de los factores para que sea un éxito: si uno se lleva bien con los que lo rodean, eso trasciende la pantalla".

Pero ante la moda de los regresos de grandes películas y series -en el ámbito local Los Simuladores y Casados con Hijos son los ejemplos más frescos- el actor reveló que tiempo atrás hubo un plan para que la serie volviera a la televisión con nuevos episodios. "En un momento, hace unos años, surgió una idea de hacer una continuación (de ¡Grande, Pá!) pero ahora no. La diferencia con Casados con Hijos, una serie que sí volvió, es que la han estado dando todos estos años en Telefe, entonces estaba muy fresca en la cabeza de la gente. No sé si podría hacerse ahora....tendría que ser ¡Grande, abu!", bromeó Puig. Acto seguido, sumó: "A veces nos hablamos por teléfono (con las actrices que interpretaron a "las chancles"), pero ellas van a comer con María y nunca me invitan (risas)"

Profundizando en el regreso de ¡Grande, Pá! que nunca vio la luz, el querido actor reveló: "La idea de la vuelta de ¡Grande, Pá! surgió en un aniversario de las ficciones de Telefe que se hizo años atrás y cuando salimos las chicas y yo hubo un pico de rating impresionante. Ahí, los ejecutivos empezaron a pensar en una remake o en hacer algo con eso que había sucedido". Sin descartar la idea de un posible reencuentro con María Leal, Nancy Anka, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue, deslizó: "Se podría hacer en alguna plataforma, 6 capítulos".

La vuelta de Arturo Puig al teatro: "Antes con Selva peleábamos mucho en el escenario, ahora nos llevamos bien"

A poco de estrenar en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530, CABA), Arturo contó cómo se lleva con Selva Alemán, su esposa, arriba del escenario y confió intimidades del vínculo a lo largo del tiempo: "La dinámica es muy buena. La verdad es que nosotros hace muchos años atrás nos peleábamos mucho, discutíamos y nos pasaba de todo al punto de decirnos 'no trabajemos más juntos porque esto va para el divorcio' (risas) Pero, en una oportunidad, nos llamaron a los dos para hacer la última obra de Arthur Miller, que era Cristales rotos, y ninguno se quería perder semejantes personajes. A partir de ahí hemos trabajado juntos maravillosamente bien y me gusta estar con ella en el escenario. Eso sí, en las obras que hacemos juntos siempre tenemos que hacer parejas. No podríamos hacer de hermanos".

"Mary, una mujer presa de una adicción imposible de desarraigar, está casada con James Tyrone, un actor que ha pasado su vida haciendo giras sin poder formar un verdadero hogar. Tienen dos hijos, Edmund y Jamie. Edmund muestra talento para la poesía pero está gravemente enfermo, mientras que Jamie, obligado por su padre a dedicarse al teatro, no logra encaminarse y gasta todo el dinero que cae en sus manos en bebida. La obra transcurre en la casa de verano de los Tyrone, desde la mañana hasta la noche del mismo día, lapso en el que van saliendo a la luz tragedias del pasado, resentimientos, decepciones y demostraciones de afecto, a pesar de todo", reza la sinopsis de Largo viaje de un día hacia la noche, que se estrenará a mediados de septiembre con dirección de Luciano Suardi y las actuaciones de Lautaro Delgado Tymruk, Diego Gentile y Julia Gárriz.