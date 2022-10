Vuelven las charlas TED a un estadio con ideas para pensar hacia dónde vamos

De regreso al formato estadio, las reconocidas charlas TEDxRíodelaPlata tendrán este próximo martes 1 de noviembre una nueva edición en el Movistar Arena, con la participación de 13 oradores y oradoras de distintos campos y experiencias multidisciplinarias que compartirán reflexiones a partir de la pregunta "¿A dónde vamos?" para poner sobre la mesa ideas vinculadas al presente y al futuro en temas que cruzan ciencia, crisis climática, inteligencia artificial, organización política, desigualdad, educación o la relación con no humanos.

Una climatóloga, un estudiante de psicología, una educadora, un demógrafo, un neurocientífico, padre e hija, son algunas de las voces que participan de esta edición para traer sus miradas y experiencias. ¿Los temas? Variados y bordean tópicos vinculados a la disminución de la temperatura del planeta, la amistad entre humanos y animales, la inclusión en el sistema educativo a personas en situación de calle, o el modelo de organización que se viene.

En diálogo con Télam, Ariel "Hache" Merpert, organizador de TEDxRíodelaPlata y director ejecutivo de la Fundación Ideas que Transforman, sostiene que más que "conferencia" se trata de un "festival" que busca "la diversidad constante" y que esta edición es muy significativa porque vuelve al formato estadio: "TEDxRíodelaPlata fue el primer evento TEDX en el mundo en hacer su evento en un estadio. Y al día de hoy es el más grande del mundo: es la combinación entre el formato TED, la charla en su formato sintético pero también de escucha, de silencio, con la cancha de futbol, con nuestra cultura de multitudes y de disfrutar juntos".

Participan de esta edición: Adolfo García, neurocientífico especializado en neurociencias del lenguaje y la comunicación; Aldo Sebastián Cicchini, músico; Delfina Zarantonello, estudiante y egresada de Clubes TED-Ed; Fernando Gómez, estudiante de psicología de 20 años; Inés Camiloni, climatóloga que investiga el posible impacto de estrategias para bajarle la temperatura al planeta;Karina Cittadino, directora del hogar "El Alba" y especialista en adopción; Martín Kowalewski, biólogo y antropólogo, y Nadia Álvarez, miembro de la Organización Autónoma Descentralizada (DAO).

También Rafael Rofman, demógrafo; Rene y Wara Calpanchay, padre e hija oriundos de Susques, una comunidad de la provincia de Jujuy; Susana Reyes, educadora y fundadora de la escuela "Isauro Arancibia" de la ciudad de Buenos Aires, a la que concurren personas en situación de calle y Yanina Welp, politóloga especializada en el estudio de la participación política, democracia y representatividad.

A propósito del eje de esta edición, "¿A dónde vamos?", que confluirá en las distintas charlas Merpert explica: "Pasaron dos años de pandemia, en los que además de no poder hacer eventos tan grandes, nos dejaron como un sabor a desconcierto, muchas cosas están cambiando y nos hacen pedir, tal vez, una nueva brújula".

Se refiere a que hay "guerras en el mundo que pensamos que no íbamos a volver a ver en Europa, hay una crisis climática y ecológica que cada vez trae más desafíos. Hay muchos desafíos sociales en nuestro país y en el mundo en relación a cómo resolver las desigualdades, hay desarrollos científicos que nos ponen a prueba, hay miradas de distintas áreas que nos hacen mirar al futuro con muchísimo desconcierto".

Las charlas TED, cuya conferencia madre se realiza en Vancouver, Canadá, son reconocidas por su formato sintético y dinámico, por la diversidad de sus oradores y por el tono motivacional de sus intervenciones. "La prioridad -explica el organizador- es ir a buscar ideas que nos pongan un poquito incómodos, que nos cuestionen cosas que tenemos arraigadas y nos hagan pensar un poco distinto. No nos gustan las charlas que nos confirman lo que ya sabemos, nos gustan las charlas que nos hacen pensar cosas de formas que no habíamos pensado".

Cuenta que el proceso de curaduría es "encontrar ideas que nos hagan pensar en cosas distintas a las que veníamos pensando, que nos sorprendan. Y también buscar personas y ámbitos en los que nosotros no nos movemos, cosas con las que no tenemos contacto habitualmente, personas que pertenecen a mundos que nosotros no transitamos. Un poco es un proceso de búsqueda de la diversidad constante, porque lo que estamos intentando es que nos desafíen".

La edición 2022 TEDXRíodelaPlata tendrá lugar el próximo martes en Movistar Arena de 13 a 18 con entradas a la venta a través de la plataforma del estadio. Como suele ocurrir con "este recital de ideas", como lo llaman, un tiempo después las conferencias se pueden ver de manera online, aunque todavía no hay fecha precisa de cuándo ocurrirá. Para más información se puede ingresar a las redes sociales de TEDxRíodelaPlata.

