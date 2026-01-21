Vuelve Fuerza Bruta a Buenos Aires en el verano 2026: precios y días para disfrutar del evento de gran éxito

Fuerza Bruta llega a Buenos Aires en este verano de 2026.

Mientras la ciudad entra en su ritmo más relajado, Fuerza Bruta propone el gran plan cultural del verano: el regreso de AVEN a la Sala SinPiso, una experiencia única que invita a celebrar, jugar y dejarse llevar. Luego de una exitosa gira internacional por Brasil, Perú, México, Inglaterra y Corea, AVEN vuelve a su hogar, renovado y listo para convertirse en el programa central de Buenos Aires en esta temporada de verano, con funciones de jueves a domingo.

Estrenado en 2023, AVEN es una experiencia sensorial y física que estalla en los cinco sentidos. Un espectáculo inmersivo que no se observa desde una butaca: se vive, se atraviesa y se comparte. Según describe la compañía teatral argentina, habla de la alegría, la libertad y de una belleza que parecía olvidada, pero que sigue ahí, esperando ser reencontrada. Una gran oportunidad para disfrutar de este espectáculo en este verano.

Cuándo ser podrá ver a Fuerza Bruta en Buenos Aires

A partir del 22 de enero, de jueves a domingo en la Sala SinPiso.

Precios y por dónde comprar entradas para Fuerza Bruta en Buenos Aires

Las entradas se pueden comprar por ticketflash.com.ar. Los precios son los siguientes:

General: $28.000

Socios GEBA con un 10% off: $22.500

Qué es la palabra AVEN, el nombre del espectáculo de Fuerza Bruta

La palabra AVEN no tiene un significado concreto. Es abstracta, inventada. Una mezcla de aventura y paraíso. Y eso es exactamente lo que propone: un universo lúdico y salvaje donde volar entre cascadas, bailar rodeado de mariposas, flotar en el espacio o viajar dentro de una ballena es posible. Con un elenco renovado de actrices, actores y bailarines, Fuerza Bruta vuelve a romper sus propios límites y a reafirmar su identidad artística: una celebración absoluta, sin edad y sin barreras. AVEN es emoción pura, encuentro real y felicidad en estado salvaje.

Una gran propuesta para aprovechar.

Pensado especialmente para el verano, AVEN se integra de manera natural a la vida de la ciudad: salidas nocturnas, after office, planes en pareja, en familia o con amigos, noches con DJ en vivo y una propuesta ideal tanto para porteños como para quienes visitan Buenos Aires en enero. Este regreso no es solo una nueva temporada, sino la continuidad de una historia que ya forma parte del ADN cultural argentino. Tras hitos como el Desfile del Bicentenario y la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Fuerza Bruta vuelve a poner a Buenos Aires en el centro del mapa cultural global.

