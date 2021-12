Víctor Hugo Morales estrenará El reproche, su primera obra de teatro en la Av. Corrientes

El distinguido periodista Víctor Hugo Morales estrenará una obra de teatro de su autoría en la temporada 2022, en la icónica avenida porteña.

El periodista Víctor Hugo Morales es imparable y a los 73 años estrenará El reproche, su primera obra de teatro, en la Avenida Corrientes. El espectáculo formará parte de la temporada veraniega 2022 del Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857), mítica sala de teatro porteña. "Estoy muy emocionado", manifestó Víctor Hugo al dar la noticia en La Mañana (AM 750).

"Escribir esta obra me provocó una gran alegría porque. Era un desafío. Cuando la terminé comencé a soñar con la posibilidad de que un día se estrene en un teatro y sea interpretada por actores y actrices amigos", remarcó Víctor Hugo en su programa de la AM 750, dando a conocer el orígen de El reproche. La obra cuenta la discusión de una pareja en la que la infidelidad se transforma en un fantasma que pone en riesgo la fortaleza y naturaleza de su amor. Un relato enmarcado en tiempos de independencia femenina y deconstrucción masculina.

El reproche estará dirigida por Julieta Otero y Malena Figo, Claudio Da Passano y Mayra Homar serán los encargados de protagonizarla. La producción es de Marina Glezer (quien estrenó la pieza de Víctor Hugo en los radioteatros de la 750, con un elenco de lujo compuesto por Cecilia Roth, Marcelo Subiotto y Divina Gloria), la escenografía estará a cargo de Ariel Vaccaro, el vestuario de Ruth Fischerman y la música de Mariano Otero. Asimismo, el gran estreno será el 27 de enero de 2022, con entradas en venta por Plateanet y directo en boletería.

El reproche (versión radioteatro)

El proceso creativo de Víctor Hugo para crear El reproche

"Lo que hice fue un juego. Puse una frase de acuerdo a una discusión que había escuchado y agregué un personaje para armar un dialogo. Me gustó mucho el ejercicio de tratar de acertar que es lo que una persona dice en un dialogo a continuación de la otra cuando están discutiendo (...) El diálogo fue avanzando y en determinado momento me di cuenta que había escrito mucho y que lo que me gustaba lo que había hecho", recordó Morales sobre el proceso creativo que lo llevó a crear esta pieza.

Y cerró: "Entonces se lo empecé a mandar a distintos colegas y amigos y recibí muy buenas devoluciones. Lo que le faltaba a eso fue la carnadura teatral. No alcanza solo con las palabras, se necesita de la interpretación, el movimiento y de la creatividad de los actores. Ahí apareció Glezer. Estoy muy emocionado y muy agradecido con lo que está sucediendo".