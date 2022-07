Miguel Ángel Diani: "Le estamos cobrando a las plataformas y el dinero llega a los autores"

El dramaturgo y presidente de Argentores habló de las luchas y logros de la entidad, en el marco de la presentación de su libro Elefantes y otros textos teatrales.

Miguel Ángel Diani, actual presidente de la asociación civil Argentores, publicó Elefantes y otros textos teatrales (Editorial El Zócalo), un libro que recopila cinco piezas de su autoría, una de las cuales, El chico de la habitación azul, se presenta en el Teatro del Pueblo. En un clima festivo, de lanzamientos y estrenos, el dramaturgo diálogo con El Destape ahondó en las luchas y conquistas de la entidad, tras un período de pandemia que fortaleció a las plataformas de streaming y puso en jaque a la ficción de la televisión abierta.

"La pandemia nos demostró el crecimiento de las plataformas en el consumo de series y películas, y la calidad de la televisión de aire bajó muchísimo. Estamos trabajando con el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) en un proyecto de ley para reformar la Ley de Cine, buscando que el INCAA sea más abarcativo e incluya a las plataformas", contó Diani, a la par que remarcó una de las grandes victorias de la asociación civil: "Le estamos cobrando a las plataformas y el dinero llega a los autores".

Asimismo, Diani hizo mención a la lucha por las asignaciones específicas y cómo eso ayudó a las industrias culturales: "Una parte de ese impuesto va al INCAA, al Instituto Nacional del Teatro, a la TV Pública, al Inamu. Es una herramienta que tiene el Estado para fomentar la cultura. El teatro independiente ha florecido gracias a la gran ayuda de las asignaciones. Pero es muy importante que el Estado esté siempre presente en las ayudas para los espacios independientes".

Los guionistas, un sector ninguneado

En otro tramo de la charla, el dramaturgo habló del desdibujado reconocimiento profesional al que están acostumbrados los guionistas audiovisuales (a la inversa del ambiente teatral, donde el autor es una parte importantísima en las puestas) por medio de un reciente ejemplo: "Hace poco salió una crítica de la serie Santa Evita (Star+) donde hablan de los actores y lo bien planteadas que están las escenas, pero en ninguna parte de la ficha técnica figuran los nombres de los guionistas. Esa es la realidad de este sector en los medios audiovisuales".

"Por eso, queremos empezar un camino de acercamiento al periodismo de Espectáculos, para que los comunicadores entiendan que sin autor, no hay obra. De hecho, cuando alguien va a pedir un subsidio al INCAA, lo que se evalúa es un guión. Y desde Argentores no entendemos como eso no se entiende", cerró.