Leonor Manso: "Pudimos trasladar la ternura del libro al teatro"

En diálogo con El Destape, la reconocida actriz comenta las alegrías que le trae la reposición de Cae la noche tropical, emblemática novela de Manuel Puig, en la fantástica Sala Casacuberta del Teatro San Martín.

Cae la noche tropical fue la última novela de Manuel Puig (Boquitas pintadas, El beso de la mujer araña, La traición de Rita Hayworth) y, sin lugar a dudas, una de sus historias más tiernas. El escenario es Río de Janeiro, Brasil. Las protagonistas, dos hermanas argentinas que, en el crepúsculo de sus vidas, evocan el pasado, los amores y 'chusmean' las intimidades románticas de la vecina, cual telenovela de media tarde. La curiosidad pícara de sus charlas las revitaliza en cuerpo y alma. Estos queribles personajes llegaron al Teatro San Martín, en una magnífica adaptación escénica de Pablo Messiez y Santiago Loza.

Las composiciones de Leonor Manso (Nidia) e Ingrid Pelicori (Lucy) son alucinantes. Recorren un amplio espectro de emociones, sensibilizan y se entregan absolutamente al juego de sus señoras octogenarias, mientras alimentan el vínculo irrompible de la hermandad. En diálogo con El Destape, Leonor Manso habló de las alegrías que le trae el texto del autor oriundo de General Villegas.

- Años atrás mencionaste que te cuesta convivir con ‘dirigir y actuar un mismo espectáculo’, cosa que te está sucediendo con Cae la noche tropical. ¿Cómo venís llevando esta situación?

Pablo Messiez, que es el director original del espectáculo, vive en España y por las razones que conocemos (la pandemia) no puede viajar. Y me pidió que haga la reposición. Con Ingrid amamos la obra y Eugenia Guerty no tuvo ningún problema en sumarse; las cosas fluyeron de manera excelente. Nos encanta hacer Cae la noche tropical.

Cuando nos llamaron del Teatro San Martín porque habían decidido reponerla nos pusimos muy contentas. Lástima que, justo después, cayó la pandemia y se atrasó el estreno. Fuimos afortunadas en que hayan decidido conservarlo hasta ahora.

- Vos ya la habías dirigido a Ingrid en teatro y ambas participaron en la tira diaria Farsantes. ¿Qué tal fue el reencuentro con ella?

A Ingrid la dirigí en Bergman y Liv. Correspondencia amorosa, espectáculo que protagonizó con Osmar Nuñez. Es una actriz increíble y una amiga maravillosa, del alma. Llevar adelante, juntas, esta novela de Manuel Puig es fantástico porque, la verdad, es que es muy entrañable la historia y cómo tejemos el vínculo entre las dos hermanas protagonistas, Nidia y Lucy.

- Me sorprendió lo fidedigna de la adaptación. Es una novela compleja para llevar al teatro de forma dinámica. Tiene mucho texto.

Sí, es cierto. La obra en sí es la gran conversación entre dos hermanas muy chusmas, que están en el patio de la casa de una charlando de la vida y de los amores de la vecina. Creo que pudimos trasladar la ternura del libro al teatro y eso el público lo agradece siempre. Salen felices de la sala.

- No es la primera vez que trabajas textos de Puig. Estuviste en la película Boquitas pintadas (1974), con Alfredo Alcón. ¿Qué recuerdos tenés de esa experiencia?

Fue un rodaje divino. Trabajar con Leopoldo Torre Nilsson era una maravilla. La filmación era una fiesta. Es una pena que hayan cambiado tanto los tiempos. Otra cosa que me acuerdo es que Manuel Puig venía a la filmación.

- ¿Lo conociste a Puig?, ¿cómo era su personalidad?

Se complementaba muy bien con el trabajo que hacía Nilsson. Era agradable en el trato pero también era una persona muy tímida.

Cae la noche tropical. Basada en la novela de Manuel Puig. Versión escénica: Pablo Messiez y Santiago Loza. Dirección (reposición): Leonor Manso. Elenco: Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Eugenia Guerty. Duración: 105 minutos. Funciones: de miércoles a domingos a las 19 horas, en el Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530). Localidades: $800. Miércoles $400 (en boletería del teatro o por la web)