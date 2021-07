La muerte que golpea a Moria Casan y Nito Artaza: falleció César Bacchi

Durante la pandemia había impulsado el autoteatro. El mensaje de despedida de los artistas.

El actor y productor teatral Carlos Bacchi fue encontrado muerto en su domicilio y por el momento se desconocen los motivos del fallecimiento. Era un referente del ambiente que ha estado detrás de grandes éxitos sobre las tablas y durante la pandemia impulsó el autoteatro para poder poner en marcha la actividad con protocolos. El mensaje de despedida de otros artistas.

El actor y productor de 52 años tenía problemas cardíacos y le habían diagnosticado diabetes. En 2020 había contraído coronavirus y a pesar de ser un paciente de riesgo, logró reponerse rápidamente. Según trascendió, sus familiares quisieron contactarse con él durante el jueves pero no respondía. Entonces, su hijo Giuliano se dirigió a su departamento con un cerrajero y lo encontró sin vida.

Su amigo y colega Carlos Rottemberg fue el encargado de dar la triste noticia en las redes sociales. "Impacta a la comunidad de productores de teatro el fallecimiento de Carlos Bacchi, un gran trabajador de nuestra actividad. Vaya nuestro abrazo fraterno para su hijo Giuliano, aún sorprendidos por la noticia", escribió desde la cuenta de Multiteatro. Mientras que la Asociación Argentina de Actores y Asociación Argentina de Empresarios de Teatro y Música (AADET) expresaron sus condolencias públicamente.

"Querido Carlos Bacchi siento mucho tu pérdida, siempre te recordaré con una sonrisa porque así eras chispeante y muy gracioso, otro golpe más y van... Mi pésame a su familia y a su hijo", manifestó Moria Casán en Twitter. "Ciao, Caro. Que tengas paz", escribió Cecilia Milone, quien en el último año trabajo con Bacchi en Mañana, el show y Master Tango.

Por su parte, Nito Artaza publicó: "¡Bacchi! No tengo palabras. Sólo tristeza. Tantas producciones, tanta vida compartida... Queda tu talento. Quedan todas las anécdotas que teníamos numeradas. Voy a ir a esa gira que me armaste porque me dijiste que querías venir. Seguro vas a estar. Que estés con Dios".

Bacchi era dueño de ID Producciones Teatrales, empresa con la que llevó a cabo éxitos como Buenas noches Buenos Aires, Panam y las princesas, La mesa de los galanes, Adictas a vos, Aeroplanos, Segunda vuelta y Al teatro en auto, en La Rural, en 2020.