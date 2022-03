Javier Daulte: "Mi generación tuvo una admiración tardía por el culebrón"

El guionista, dramaturgo y director Javier Daulte conversó con El Destape a raíz del reestreno de Valeria Radioactiva, obra teatral que homenajea al género melodrama y puede verse en el Espacio Callejón (Humauaca 3759).

Javier Daulte, autor de piezas memorables como ¿Estás ahí? y Caperucita, entre tantísimas otras, volvió a la cartelera teatral porteña con Valeria Radioactiva, celebrada pieza que tuvo temporadas exitosas y que cuenta la historia de Valeria, una famosa creadora de culebrones que cae gravemente enferma, en medio de un fuerte crecimiento laboral tras el éxito de su último culebrón. En diálogo con El Destape, el autor y director habló de su experiencia con la obra que protagoniza la actriz María Onetto y transita su cuarta temporada.

- ¿Cómo transitaste el periodo más duro de la pandemia, con el cierre de los teatros?

Tuve la suerte de que la pandemia no me cortó ningún proceso: lo que tenía que empezar, todavía no había empezado, y lo que había terminado, ya era un ciclo cumplido. Obviamente, sí imposibilitó el poder seguir con Valeria Radioactiva, que recién se retomó cuando abrieron los teatros. Me salvé de casualidad de ese trauma. Luego, en el momento más crudo del confinamiento, me aferré a la escritura y la lectura. Encontré cierta salvación en esas actividades. Leí muchísimo, armé un grupo de lectura por Zoom y escribí muchísimas cosas.

- ¿Viste obras de teatro por streaming?

No. Y tampoco hicimos presentaciones por streaming. No es un formato en el que me sienta cómodo. Respeto a quienes lo hicieron, pero yo no concibo el teatro de esa manera.

- ¿Y cómo hiciste para llevar adelante la economía de Espacio Callejón, tu teatro?

Fue una situación muy dura. Las ayudas que recibimos regularmente durante la pandemia fueron todas destinadas a los trabajadores, las usamos para pagarles. Pudimos conservar a todo el equipo, pero no sé que hubiese pasado si seguíamos con un confinamiento tan rígido por tres meses más.

- En Valeria Radioactiva, el personaje de María Onetto, entra en un aislamiento personal a raíz de su enfermedad terminal

Valeria se escribió mucho antes de la pandemia así que no fue algo pensado. Creo que ella no se aísla a partir de su enfermedad, sino que ya es un personaje que vive en otro mundo de ficciones. Desde el comienzo ella está contrariada porque, justamente, piensan revelar la identidad de la autora -escondida en su seudónimo masculino- de los culebrones más exitosos de la televisión. Es su forma de aislarse.

- ¿Miraste muchos culebrones durante tu infancia y adolescencia?

Mi generación tuvo una admiración tardía por el culebrón. Uno se burlaba de las historias o consideraba al culebrón un género menor, hasta que empezaba a entender que un buen melodrama es algo muy difícil de lograr, y que son muy atrapantes desde la construcción. En mi casa se miraban Rolando Rivas, taxista, Pobre Diabla, grandes culebrones de Alberto Migré. Y Valeria Radioactiva es eso, un homenaje cariñoso al melodrama y a esas historias de amor imposibles.

Los próximos proyectos teatrales de Javier Daulte

El próximo abril Javier Daulte desembarcará en el Teatro Astros con Las Irresponsables, una obra con las actrices Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum. Se trata del espectáculo escrito y dirigido por Daulte, y la trama se centra en tres mujeres que comienzan a patear el tablero de las estructuras de su vida. Tres amigas, Nuria, Lila y Fabi, buscan pasar un fin de semana a las afueras de la ciudad. Lila viene de transitar una separación, por lo que la compañía de Fabi y Nuria será fundamental para ella. Sin embargo, las tres comenzarán a ser dominadas por sus emociones, y poco a poco a correrse de muchos mandatos sociales y responsabilidades.

Más adelante, el director llevará a escena la novela de Leonardo Padura El hombre que amaba los perros, en una puesta a estrenarse en el Teatro Nacional Cervantes. La novela cuenta la historia de Iván, un aspirante a escritor, que recuerda un episodio de su vida ocurrido en 1977, cuando conoció a un enigmático hombre que paseaba por la playa en compañía de dos hermosos galgos rusos.